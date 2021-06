Liberta, Sulamericana e Eliminatórias não transmitem vírus! Copa América sim?









01/06/21 - 05:12:22

A Rede Globo de Televisão não consegue digerir bem a perda dos milionários contratos publicitários. Agora a emissora carioca, e uma trupe de jornalistas politizados liderados por Galvão Bueno, atacam abertamente a Conmebol e a CBF (além evidentemente do governo de Jair Bolsonaro) diante da possibilidade de o Brasil sediar a edição da Copa América, ainda este mês, após os recuos dos países-sede Colômbia e Argentina. As críticas se relacionam com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

É compreensível a preocupação de todos com a realização de um torneio de futebol internacional por conta da propagação do vírus. Mas, diferente de alguns setores da “grande mídia”, este colunista gosta de expor o quase sempre esquecido “outro lado da moeda”. Felizmente as redes sociais, apesar dos fake News, trouxeram uma conquista que este colunista não cansa de repetir: elas não acabaram com as manipulações, mas destruíram o “monopólio da informação”.

É muito interessante a Rede Globo de Televisão condenar agora a realização da Copa América, torneio pelo qual ela historicamente sempre teve o direitos de transmissão, mas que agora, justamente agora, o evento será transmitido para todo o Brasil pelo SBT. Na noite dessa segunda-feira (31), este colunista assistiu jornalistas da Globo condenando o evento, diminuindo sua importância, falando em “desfalcar os clubes” e “torneio caça-níquel”! Evento que a própria Globo sempre valorizou, e muito…

Diante de uma narrativa apelativa apenas para atacar o governo brasileiro, a Globo perde até a sensatez quando esquece que outros torneios internacionais estão sendo realizados, com jogos inclusive no Brasil, como a Taça Libertadores, a Copa Sulamericana, a Recopa e (PASMEM) as Eliminatórias da Copa do Mundo, sendo que este último terá transmissão da REDE GLOBO para todo o Brasil, com a nossa seleção “visitando” países vizinhos da América do Sul.

Será que os clubes da Venezuela, Colômbia, Argentina e de outros países do continente quando desembarcam com suas delegações e jornalistas credenciados e jogam no Brasil por essas competições não estão trazendo o vírus também? Não há o mesmo risco de uma nova cepa chegar? E por que a Rede Globo, em seus telejornais, não Faz nenhuma campanha contra esses torneios? Por que o problema está apenas na Copa América? E se todos vierem testados e vacinados?

Este colunista tem orgulho da escolha pelo Jornalismo, mas não se dobrará às manifestações politizadas e “recheadas” de interesses eleitoreiros. Com a democratização da informação quem ganha é a sociedade. As competições de futebol dentro do próprio Brasil podem ajudar a proliferar o vírus. Essa discussão sobre a Copa América é puramente oportunista e viciada. É rasteira e apelativa. Ahh sexta (4) tem Brasil x Equador pelas Eliminatórias, com transmissão da Globo. Haja coração…

Veja essa!

O senador Alessandro Vieira (Cidadania), o PT e o PSB se manifestaram, radicalmente, contrários à realização da Copa América, mas silenciam sobre o jogo do Brasil contra o Equador, na próxima sexta-feira (4), pelas Eliminatória da Copa do Mundo, com transmissão da Rede Globo.

E essa!

O interessante é que certamente virão ao Brasil, além dos atletas equatorianos, que jogam em diversos times de futebol, toda a delegação, convidados e até a imprensa credenciada. Para os dois partidos e o senador por Sergipe não há risco de contaminação pelo coronavírus?

Brasil x Paraguai

O pior vem na próxima terça-feira (8): a seleção brasileira, que enfrenta na sexta o Equador, “viaja” (é isso mesmo que você está lendo) para enfrentar o Paraguai, partida que também terá a transmissão da Rede Globo para todo o País. Parece não existir a COVID nas Eliminatórias! Isso pode, Arnaldo?

E a volta?

Como perguntar não ofende, após esses dois jogos e as viagens, quando os jogadores retornarem para suas equipes, será que não há o risco de eles contaminarem todos os outros atletas? Por que a Rede Globo não pede a suspensão dessas duas partidas? Por que a crítica apenas com a Copa América?

Flamengo x Velez

Quinta-feira (27), pela Taça Libertadores, o Flamengo recebeu no Rio de Janeiro toda a delegação do Velez, e em campo houve um confronto bastante disputado. Lembrando que na Argentina (país do Velez) o foco da contaminação está nas alturas. Mas a Globo não condenou esse risco…

“Todas vidas importam”

A “tragédia do Nestor Piva” não pode ficar impune! As autoridades precisam agir, reagir. Trabalhadores estão em risco, prédios públicos com problemas estruturantes, mas os cofres cheios de recursos enviados pelo “governo genocida”! A narrativa de “fatalidade” não convence a este colunista. Há quem diga que Sergipe “é terra sem lei”! Mas há quem ainda creia em um “sopro de esperança”. Todas as vidas importam? Só resta sentar e esperar…

É mole?

Este colunista não veste “carapuça”, mas achou interessante alguns desabafos públicos que estão sendo feitos em defesa da prefeitura de Aracaju. A narrativa de que “foram quatro óbitos, mas que poderiam ter sido muito mais” só é concebível se dita distante de um dos familiares enlutados. O interessante é que quem critica, raramente denunciou os problemas registrados no Nestor Piva, desde a privatização.

Fim do monopólio

O desabafo de hoje talvez seja a “consciência pesada”, do passado, por não ter feito mais pelo município quando podia e deveria. Tem gente que tem uma “cara de pau” que não tem tamanho! Oportunismo é fazer a defesa do indefensável para garantir a verba pública! Graças as redes sociais acabou o “monopólio da informação”. A sociedade ganha com isso! Ainda bem que em Sergipe todo mundo se conhece…

Alô Poço Verde!

A coluna recebeu os dados e estranhou que a prefeitura de Poço Verde tenha promovido e dois meses, já agora em 2021, em plena pandemia, uma despesa superior a R$ 300 mil com combustível. E olhe que o município não vem tendo tantas despesas com o transporte escolar! O gasto é real, mas não custa economizar, ou não, prefeito?

Falando nisso!

Já que parece sobrar dinheiro para a Prefeitura de Poço Verde gastar em combustível, bem que poderia economizar para investir por exemplo em saúde, em assistência ao povo. Na urgência a população chega e tem que voltar para casa porque não tem médico no plantão. Assim complica…

Exclusiva!

Como já noticiado na coluna passada, após termos analisado vários documentos e submetido inclusive à apreciação de uma autoridade que tem autoconhecimento em aplicação de recursos públicos, a constatação que chegamos é que Sergipe virou terra sem lei! Pelo menos em um órgão público que é “gerido” por um senhor que tenta se sustentar com um suposto “histórico” que vai de encontro com todas as suas ações praticadas.

Olha ele aí!

Esse órgão parece que tem leis diferentes e não recomendáveis para qualquer cidadão sério e responsável com o recurso dos contribuintes do nosso estado. Para quem acha que já viu de tudo, a informação agora é que esse “gestor” requereu a nomeação de servidores com data retroativa, que já vinham trabalhando em uma empresa terceirizada que prestou serviço no mesmo órgão! É mole?

Bomba!

Um ato absurdo, desonesto e digno de punição! É sempre a mesma ladainha, um papo velho e sem sentido, dando a entender que os servidores devolveram o dinheiro dos salários recebidos em duplicidade com a empresa terceirizada. É um monte de gente honesta trabalhando nesse órgão, que foram desmascarados por uma ex-servidora que denunciou a duplicidade de pagamentos de servidores comissionados e contratados por uma empresas terceirizada, ao mesmo tempo.

A verdade

Só que quem devolveu os salários recebidos em duplicidade, não devolveu os valores recebidos da rescisão contratual da empresa terceirizada e as demais contribuições recolhidas em favor dos beneficiados. Isso tudo com o conhecimento do presidente do órgão, que não “enxergou nada”. Com certeza ele irá falar que a culpa é de alguém, menos dele! E, com essa “conversa mole”, o órgão já está no quarto diretor administrativo/financeiro em menos de um ano, que pelo o que se comenta, também não suportará tantos desmandos.

Auditoria

O interessante é que, recentemente, foi realizada uma auditoria apontando uma série de irregularidade nesse mesmo órgão. Mas além de não sanar todas as barbaridades que foram constatadas pela Secretaria de Transparência, o “gestor” continua praticando as mesmas peripécias, como a contratação de empresas de forma irregular, fato que trará prejuízos altíssimos aos cofres públicos.

Haja histórico!

A partir das próximas edições, traremos aqui os nomes, um por um, dos afilhados comissionados pelo presidente, que foram beneficiados com recursos públicos de forma indevida, como também, as empresas e irregularidades cometidas para beneficiá-las, tudo com a anuência de quem conversa demais, mente na mesma proporção e quer viver de suposto histórico…

Cidadania & Patriotas

As arestas entre o Cidadania e o Patriotas em Sergipe começam a ser aparadas. Essa semana a Delegada Danielle Garcia e a vereadora Emília Corrêa tiveram um encontro, quando conversaram sobre alguns temas. O encontro também contou com as presenças de outros membros do Cidadania que buscam a sonhada unidade entre os que militam na oposição em Sergipe.

Georgeo Passos I

Após analisar o relatório resumido da execução orçamentária do Governo do Estado de Sergipe, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou que a Receita Corrente Líquida aumentou R$ 423 milhões em 2021. De acordo com Georgeo, ao comparar os dados contidos no relatório divulgado no site da Secretaria Estadual da Fazenda, o primeiro quadrimestre de 2021 teve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Georgeo Passos II

Georgeo explica que a arrecadação do Estado só aumenta a cada ano. O deputado disse que também fez a comparação dos dados com o primeiro quadrimestre de 2019, quando ainda não havia pandemia no Brasil e mesmo assim, 2021 teve um crescimento de 15%. “O que está bem claro nos dados divulgados pela Sefaz é que a cada ano, a arrecadação só cresce em Sergipe”.

Georgeo Passos III

“Comparando 2021 com 2020, as receitas cresceram R$ 423 milhões. É importante frisar que ano passado, o Governo recebeu vários recursos extras do Governo Federal que não tivemos este ano. Ao compararmos este ano com 2019, quando nem existia pandemia, o crescimento foi de R$ 436 milhões. Ou seja, esse crescimento de 2021 se deve, principalmente, ao aumento da arrecadação das receitas do FPE e ICMS, só este cresceu R$ 193 milhões no período citado”.

Alô funcionalismo!

Para Georgeo, é o momento do Estado olhar pelo funcionalismo público. “Com todo este aumento na arrecadação de Sergipe, não há mais justificativa para os servidores públicos estarem sem a recomposição da inflação, por exemplo. É a hora do Governo conceder esse benefício que é um direito constitucional dos servidores. No entanto, isso deve ser feito observando-se a responsabilidade fiscal”.

Janier Mota I

Após grande apelo do mandato da deputada estadual Janier Mota (PL), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) implantará, daqui a 60 a 90 dias, leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Glória – unidade hospitalar referência em atendimentos no Sertão Sergipano –, em Nossa Senhora da Glória. A deputada estadual se reuniu com a secretária da SES, a enfermeira Mércia Feitosa, e foi informada desta importante implementação para o Hospital Regional de Glória.

Janier Mora II

“Essa é uma grande vitória do nosso mandato – diversas vezes apelei pela implantação de leitos de UTI no Hospital de Glória –, para atender todo população do nosso Sertão Sergipano, que não precisará mais se deslocar para outras cidades distantes, como Aracaju, para receber tratamento numa Unidade de Terapia Intensiva”, reforça Janier Mota.

Mércia Feitosa

De acordo com Mércia Feitosa, a Unidade de Terapia do Hospital de Glória será destinada para tratar pacientes com a Covid-19. “A implantação vai acontecer. Lá tem infraestrutura para isso e queremos dinamizá-la, já tem uma equipe visitando a unidade para fazer a implantação. Queremos atender a região do Sertão com estes leitos”, informa. A proposta é a UTI permanecer na unidade hospitalar após o fim da pandemia para atender pacientes com outras enfermidades.

Agradecimento

Janier Mota agradeceu ao Governo do Estado por esta conquista para os moradores do Médio e Alto Sertão. “Agradeço ao governador Belivaldo Chagas e à secretária Mércia por atender a esse grande pleito do nosso mandato e levar esta grande bênção para os pacientes do Sertão”, afirma.

Gustinho Ribeiro I

O deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, esteve no Ministério da Saúde, em Brasília, ao lado da prefeita Hilda Ribeiro para anunciar o envio de R$ 6 milhões em emendas para a construção de uma policlínica municipal na cidade de Lagarto. Os dois foram recebidos pelo assessor especial do Ministério da Saúde, Carlos Henrique Sobral.

Gustinho Ribeiro II

Esta será a primeira policlínica municipal instalada no Estado de Sergipe. E como Lagarto é cidade sede da região Centro-Sul, a unidade irá atender também os municípios de Salgado, Riachão, Arauá, Pedrinhas, Simão Dias, Tobias Barreto, Poço Verde e Boquim.

Vários exames

A policlínica de saúde irá ofertar uma série de especialidades médicas como Pediatria, Ginecologia, Pneumologia, Cardiologia, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia e outras, além de exames laboratoriais e de imagens como raio-x, ressonância magnética, tomografia computadorizada e etc.

Problemas futuros

“Sabemos que futuramente, no pós-pandemia, teremos sérios problemas com a saúde da população. Precisaremos estar preparados para um atendimento especializado para o nosso povo. A policlínica municipal será fundamental para que tenhamos um atendimento especializado”, afirmou o deputado Gustinho Ribeiro.

