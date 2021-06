NOVA UTI COVID DO HOSPITAL SÃO JOSÉ TEM VERBA PARLAMENTAR DE LAÉRCIO









01/06/21 - 15:27:17

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou na manhã desta terça-feira, 01, uma visita às novas instalações da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 do Hospital São José, em Aracaju. Serão 18 leitos para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, o deputado contribui para a realização da obra que ampliará a rede de atendimento às vítimas da Covid-19 no Estado.

“O deputado Laércio Oliveira é uma pessoa muito importante para o Hospital São José, e nós reconhecemos isso com muita gratidão. Não é de agora que ele olha para esta unidade. Além de emendas para o combate à Covid-19, Laércio sempre investiu em verbas e ações políticas aqui dentro. É uma pessoa que a gente pode contar. Esperamos que esta UTI, que será inaugurada em breve, fique como um legado para a população sergipana”, disse o médico Jeferson D’Ávila.

Para o coordenador geral do Hospital São José, Fulvio Leite, a visita do deputado Laércio Oliveira reafirma o seu respeito e atenção com Hospital São José. “Os recursos destinados por ele viabilizam a abertura da nossa UTI. Serão 18 leitos par ao combate à Covid-19 e quem ganha com isso é a população e o Estado de Sergipe. Com essa verba, nós poderemos comprar os equipamentos, além de investimentos na Otocenter que faz um trabalho fantástico com a população na saúde auditiva”, pontuou.

Laércio reconheceu o empenho de toda equipe do Hospital São José e se comprometeu em sempre ajudar a unidade que presta um excelente serviço para a comunidade. “O que a gente nota aqui é o envolvimento com a saúde da população do nosso Estado. Já conhecíamos essa realidade e na manhã desta terça-feira recebemos o convite para ver de perto o andamento dessa obra e outras necessidades do hospital. É importante estarmos ao lado do Hospital São José porque a gente nota que as coisas andam por aqui e isso é muito importante”, afirmou o deputado.

Também acompanharam a visita a diretora presidente, Irmã Vânia; a coordenadora de Captação de Recursos, Sandra Leite; a coordenadora da Tesouraria, Irmã Lúcia; a advogada Carolina Teixeira; e a secretária parlamentar, Glória Sena.

Foto assessoria

Por André Carvalho