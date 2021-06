Os tradicionais mastros de São Cristóvão foram adiados









01/06/21 - 13:56:20

Adiar essa festa cultural e linda por um motivo tão nobre, a preservação à vida, é essencial. A covid-19 já matou muitas famílias São-Cristovenses e para evitar aglomerações e fumaças, os mastros ficarão para 2022.

Sem dúvidas, São Cristóvão tem o São João mais bonito de Sergipe, uma festa junina enraizada, com as fogueiras nas portas, as comidas típicas na mesa, muito forró pé de serra e claro os tradicionais mastros que alegra toda população.

Próximo ano vamos invadir as ruas da cidade mãe e fazer dos nossos patrimônios o palco para a maior festa cultural de Sergipe, que venha o São João 2022.

Que o palco do São João esse ano seja em casa. Viva a São João, Viva a São Pedro.

Por. Nélio Miguel Jr