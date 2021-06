Professores da educação básica de SE devem ser vacinados









01/06/21 - 10:06:58

A Secretaria de Estado da Saúde a última sexta, dia 28, divulgou a nova pauta de distribuição da vacinação e pelo documento haverá doses para todos os trabalhadores e trabalhadoras da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA).

A ampliação do processo de vacinação é fruto direto da luta do magistério que desde o dia 10 de maio está em greve contra o retorno das aulas presenciais.

Com isso a orientação do sindicato é que os professores (das escolas municipais e estaduais) procurem as secretarias municipais de Saúde e se cadastrem (onde houver cadastro prévio), é partir deste cadastro que o sindicato poderá cobrar dos municípios que cumpram a vacinação de acordo com essa segunda fase.

Onde não há cadastro prévio, os trabalhadores e trabalhadoras devem procurar os locais de vacinação munidos de documento que comprove a sua condição de trabalhador da Educação para se vacinarem.

Com as novas doses chegando, a expectativa do sindicato é que todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras da Educação sejam vacinados e com isso será cumprido o primeiro ponto da pauta da greve, que é a imunização, ainda faltam um plano de testagem em massa e periódica dos estudantes, condições sanitárias das escolas e um protocolo para o caso de contaminação no ambiente escolar.

Assembleia

Na próxima quarta, às 14h30 acontece assembleia unificada virtual da categoria onde serão discutidas as seguintes pautas: avaliação da greve em defesa da vida e da vacinação; contrarreforma do Ensino Médio; decisão do TCE questionando a legalidade dos dois vínculos do magistério; garantia do auxílio financeiro para professores e professoras das redes municipais, plenária estatutária da CUT.

Por Caroline Santos