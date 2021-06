Saúde doam cestas de alimentos a Associação Sergipana de Músicos









01/06/21 - 15:17:38

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), arrecadaram alimentos e, nesta terça-feira, 01, doaram 100 cestas a Associação Sergipana de Músicos (ASM). Os mantimentos serão destinados aos músicos aracajuanos.

O assessor da diretoria da Associação, Tiago Rodrigues, relata que a categoria passa por um período difícil e agradece a iniciativa de todos que ajudaram. “Gostaria de agradecer muito, realmente as pessoas estão precisando bastante, muitos músicos estão desempregados e passando por dificuldades”, disse.

Conforme explica o assessor, recebem as cestas os profissionais cadastrados na associação. “Fizemos o cadastro de todos os músicos com as informações necessárias, então vamos posteriormente distribuir seguindo a lista que temos. A partir de amanhã iremos fazer um cronograma para entrega, para não haver aglomerações”, conta.

Tiago destaca que a categoria está passando por uma fase muito difícil devido à situação de pandemia. “Os músicos estão parados, sem trabalhar. Estamos buscando recursos em todos os locais. As bandas não estão podendo ajudar porque não tem um recurso de capital para fazer isso, assim estamos nos virando com podemos, seja realizando lives ou arrecadando alimentos”, finaliza.

A secretária, Mércia Feitosa, enalteceu a solidariedade dos funcionários que doaram. “Todos estamos muito sensibilizados e o volume de arrecadação que conseguimos nos dá um pouco mais de esperança. Nossos esforços são para o bem da população. Fazer essa doação para os músicos é motivo de muita alegria”, celebrou.

Foto: Valter Sobrinho

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)