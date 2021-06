Seduc e Instituto Paramintas abrem a jornada pedagógica Aula Digital Sergipe









01/06/21 - 11:11:51

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Educação (DED), participou na tarde desta segunda-feira, 31, da Jornada Educativa – Aula Digital Sergipe 2021, com o tema “A escola que temos, queremos e fazemos”, realizada pelo Instituto Paramitas e transmitida pelo canal de mesmo nome no YouTube. O evento formativo marca o início da jornada pedagógica do Aula Digital Sergipe 2021.

A formação tem como objetivo proporcionar um ambiente de reflexão acerca da realidade escolar frente aos desafios impostos pelo isolamento social, articulando estratégias para superar as dificuldades, gerando oportunidades de ensino e aprendizagem em meio à pandemia e compartilhando casos de sucesso. Com vídeos de dois minutos, os participantes apresentaram os desafios e superações enfrentados e alcançados no ano de 2020 mediante a pandemia do novo coronavírus.

Para a diretora do Departamento de Educação da Seduc, Ana Lúcia Lima, assim como os outros estados brasileiros, Sergipe também precisou reinventar-se para enfrentar a pandemia, assegurando a continuidade dos estudos para todo o público matriculado na Rede Pública Estadual de Educação. “Nessa caminhada foi estruturado um grande projeto, o Estude em Casa, no qual temos três ações principais: a criação do portal Estude em Casa no site oficial da Secretaria; a transmissão de videoaulas pela TV e de podcasts educativos pela rádio; e o lançamento do aplicativo Estude em Casa”, pontuou.

Cátia Matias dos Santos, professora do Centro de Excelência São José, localizado no município de Malhador, abordou “a escola que fazemos”, ou seja, a conduta que a mencionada comunidade escolar adotou a fim de aprender diferentes metodologias para adaptar-se às novas demandas da educação digital. “Quantos de nós tentamos replicar as práticas presenciais no ensino remoto e percebemos que não eram eficazes? Fomos convidados a aprender novas tecnologias e dominar novas ferramentas, inclusive a ensinar de uma outra forma, levando em consideração outros critérios. Então, a escola que fazemos aponta soluções, busca caminhos, estimula a pesquisa e tenta, dentro do seu contexto limitado, inovar-se e aproximar-se do aluno”, disse.

Segundo Ana Lúcia Lima, diretora do DED, a jornada pedagógica conta com a participação de mais de 1.700 professores inscritos em função do desenvolvimento do programa Aula Digital em toda a Rede Pública Estadual na qual esses profissionais atuam, além dos profissionais que lecionam e também desenvolvem o programa na Rede Municipal de 20 municípios.

Claudia Stippe, presidente do Instituto Paramitas, explica que a jornada formativa 2021 é ofertada pelo programa Aula Digital, em uma parceria com a Telefônica Vivo, a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe e as secretarias municipais. “Fizemos um processo de sensibilização das escolas, convidamos os professores para esse momento e vocês estão aqui. Participem de cada uma das etapas que estão previstas nessa jornada. Com isso conseguiremos fazer uma escola melhor e responderemos a essas questões que trazemos aqui da escola que temos, a escola que fazemos e, mais do que tudo, trabalhar pela escola que teremos”, concluiu.

“Temos uma alegria enorme com essa parceria que tem sido construída no território de Sergipe há cinco anos com o projeto Aula Digital. Nós chegamos hoje a 567 escolas do território, entre estaduais e municipais, contando com a parceria do Estado e de 57 municípios. É uma alegria acompanhar juntamente com vocês e fazer parte de um processo de evolução muito perceptível no campo da educação sergipana. Há muito o que fazer, mas muito já foi feito também”, pontuou Renata Altman, gerente de projetos sociais da Fundação Telefônica.

Assessoria de Comunicação da SEDUC