Seduc prorroga prazo de inscrição do processo seletivo para diretor de escola









01/06/21 - 16:32:14

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), prorrogou o prazo de inscrição para o processo seletivo de diretor de 36 escolas da Rede Estadual de Ensino. Por consequência, as datas seguintes à inscrição também foram prorrogadas. As novas datas do processo poderão ser conferidas no endereço. Para participar do processo, o interessado deverá ser do quadro do Magistério Público Estadual e obedecer aos critérios estabelecidos no edital nº 19/2021. A carga horária para a função será em regime de dedicação exclusiva.

O secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou a necessidade do processo seletivo para melhorar os índices escolares. “Queremos selecionar pessoas mais preparadas para enfrentar os desafios de gerir escolas da Rede Estadual de Ensino. Nós entendemos que, além da experiência profissional e formação acadêmica, é preciso que o gestor tenha competências que assegurem resultados eficientes e eficazes para elevar a qualidade do ensino público no Estado”, afirmou.

A seleção será realizada em quatro etapas: inscrição, currículo, plano de gestão e banca examinadora. As inscrições abriram no dia 25 de maio e devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário da primeira fase, no site:. Será preciso anexar a documentação comprobatória (títulos, diplomas frente e verso, portarias, certificados, declarações, entre outros, e o currículo) das informações inseridas no formulário e transmitir os dados pela internet. Esse processo não inclui vagas para a função de gestor de nenhuma das 58 escolas de ensino médio integral, Conservatório de Música de Sergipe e o Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento Júnior.

O plano de gestão deverá constar nos documentos no ato da inscrição da segunda fase, que vai de 1º a 5 de junho. O currículo, após ser avaliado por Comissão de Examinadores do Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seduc), será pontuado da seguinte forma: experiência profissional (até 50 pontos); formação acadêmica (até 50 pontos).

Os participantes deverão consultar as características de uma das unidades de ensino do Grupo de Escolas para o qual são candidatos, na página da Seduc (www.seduc.se.gov.br), particularmente os indicadores do Inep (por meio do link , visando a melhor balizar a elaboração dos seus planos de gestão.

Requisitos

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: ser integrante do quadro permanente do Magistério Público Estadual de Sergipe; ter escolaridade de nível superior com graduação em quaisquer das licenciaturas que componham a Educação Básica; ter cumprido o estágio probatório até o ato da inscrição; não ter sofrido qualquer sanção por meio de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos; não estar respondendo a processos administrativos disciplinares; não ter pendências quanto à prestação de contas dos cargos e das funções de gestão exercidos; e não ter dois vínculos empregatícios. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no portal da Seduc.

Seleções anteriores

No ano de 2019, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura realizou processo seletivo para diretor de escola, visando a profissionalizar e democratizar a gestão da Educação pública no Estado e melhorar os índices educacionais das escolas estaduais. A ação fez parte da política do governador Belivaldo Chagas, cumprindo uma promessa de campanha. Na época foram ofertadas 284 vagas para integrantes do quadro permanente do magistério público estadual de Sergipe. Mais informações podem ser obtidas no edital, por meio do link: https://bit.ly/3fEo88g.

CRONOGRAMA

Abertura do site 24/05 a 25/05/2021 Período de inscrições – Etapa I 25/05 a 05/06/2021

III. Avaliação do currículos – Etapa II 01/06 a 11/06/2021

Divulgação dos classificados na Etapa II 14/06/2021 Período de Recursos da Etapa II 14/06 a 16/06/2021 Resultado dos Recursos da Etapa II 17/06/2021

VII. Período de elaboração do Plano de Gestão – Etapa III 17/06 a 19/2021

XIII. Divulgação da agenda das Bancas Examinadoras 21/06/2021

XIV. Banca Examinadora – Etapa IV 28/06 a 09/07/2021