SENADOR ALESSANDRO SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE OCORRIDO NO NESTOR PIVA









01/06/21 - 13:40:07

O senador Alessandro Vieira (SE), líder do Cidadania no Senado, apresentou requerimento solicitando informações sobre o incêndio no Hospital Nestor Piva, ocorrido na última sexta-feira (28), em Aracaju. A tragédia atingiu dentre outras áreas, a ala de estabilização para pacientes com Covid-19, ocasionando a morte de quatro pessoas e deixando diversas outras feridas.

“Além do drama de quase 5 mil mortes por Covid-19, Sergipe sofre com esse incêndio no Hospital Nestor Piva. É extremamente necessária a devida apuração dos fatos e eventuais responsabilidades por ação ou omissão neste evento trágico que vitimou os sergipanos e que se relaciona com o objeto desta CPI, na medida em que recursos federais foram disponibilizados e devem ser utilizados para adequada preparação dos meios e instalações hospitalares a fim de enfrentar grande aumento da demanda causado pela pandemia”, destaca Alessandro Vieira.

Dentre as informações solicitadas à Prefeitura Municipal de Aracaju está cópia do alvará e/ou licenças para construção do anexo e reforma do Hospital Nestor Piva em Aracaju/SE para atender o aumento da demanda causado pela pandemia, como também, cópia dos Projetos Elétricos e de Engenharia seguidos, contratos vigentes com a empresa terceirizada que administra o Hospital Nestor Piva e com as subcontratadas que realizaram a obra de ampliação do hospital.

O requerimento do senador Alessandro Vieira também demanda informações à PMA e ao Centro Médico do Trabalhador, que administra o Hospital Nestor Piva, o Plano de Prevenção e Combate à Incêndio e a relação de profissionais pertencentes à Brigada de Incêndio e/ou responsáveis pela intervenção imediata em casos de incêndios no Hospital Nestor Piva.

Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, o requerimento solicita que envie laudos de inspeção existentes antes e depois do incidente ocorrido no dia 28, principalmente o laudo que aponta as possíveis causas do incêndio ocorrido no local nesta data. Ao Instituto Médico Legal do Estado de Sergipe, o pedido é pelos laudos que relatem as causas das mortes das vítimas do incidente.

Há também pedido ao Ministério Público do Estado de Sergipe, pelos autos de inquéritos e todas as informações e provas levantadas acerca da tragédia; e à Polícia Civil do Estado de Sergipe, pelos autos do inquérito que apura os fatos.

Fonte e foto assessoria