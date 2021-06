Sergipe recebe mais 69,5 mil doses de vacinas contra Covid









Novos lotes dos imunizantes da Fiocruz e da Pfizer foram enviados para todo o Brasil na última semana

O estado de Sergipe recebeu na última semana mais 69,5 mil doses de vacinas Covid-19. O Ministério da Saúde enviou para o estado 62.500 mil doses da AstraZeneca/Oxford, produzidas pela Fiocruz, e outras 7.020 mil doses da Pfizer/BioNTech. Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu 929 mil doses de imunizantes ao estado.

No total, foram distribuídas para todos os estados e Distrito Federal 6,1 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e outras 609 mil doses da Pfizer/BioNTech.

Nessa fase da distribuição, o ministério começou a enviar doses para a vacinação de trabalhadores de portos e aeroportos. A iniciativa de imunizar o grupo foi antecipada para ampliar e reforçar as medidas de proteção contra a nova variante do vírus.

Além disso, foram destinadas doses para ampliar a vacinação em outros grupos prioritários:

Pessoas com comorbidades;

Gestantes e puérperas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, e;

Trabalhadores da saúde.

As orientações e a quantidade de doses para cada Unidade Federativa estão no 19º informe técnico.

A estratégia de distribuição é revisada semanalmente em reuniões entre União, estados e municípios, observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: no caso das vacinas da Fiocruz e da Pfizer, o intervalo entre as doses é de 12 semanas.

QUASE 100 MILHÕES DE DOSES DISTRIBUÍDAS

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, já foram destinados mais de 96 milhões de doses de imunizantes – até o momento, mais de 67 milhões foram aplicadas. O andamento da vacinação no país pode ser acompanhado pela plataforma LocalizaSUS.

Ministério da Saúde