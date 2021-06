TestAju foca em assintomáticos e direciona ações aos bairros com maior incidência de covid









Em agosto do ano passado, como estratégia para mapear a proliferação do novo coronavírus na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lançou o programa TestAju, ação que ampliou a testagem da população, sobretudo de pessoas assintomáticas, o que possibilita ter informações mais precisas acerca da transmissão do vírus. Somente este ano, já foram realizados mais de 4.100 testes.

O TestAju realiza ações nos bairros, três vezes por semana e, para que esse trabalho seja realizado, o primeiro passo é a solicitação de insumos necessários para a coleta, junto ao Laboratório Central de Sergipe (Lacen). Em seguida, de acordo com a com a técnica de Agravos Agudos da Vigilância Epidemiológica da SMS, Mariana Aragão, as equipes vão às localidades previamente analisadas.

“Os bairros são selecionados de acordo com a análise epidemiológica feita no comparativo de uma semana para outra. Então, aquele bairro em que houve aumento no número de novos casos é o que vamos. Às vezes, acontece de irmos a um determinado bairro por ser populoso e apresentar números altos de casos, portanto, a ideia é ir para fazer uma nova testagem e acompanhar com mais eficiência”, esclarece Mariana.

Após a realização da coleta, o material é encaminhado para o Lacen, onde é feito o diagnóstico e entrega dos resultados.

“É uma estratégia de testar as pessoas assintomáticas que podem estar transmitindo o vírus sem saber. É muito importante realizar a testagem da população para que a gente consiga identificar precocemente os casos presentes de covid-19 e, assim, consigamos controlar o vírus e realizar o isolamento da pessoa positivada, desta forma, diminuindo a transmissibilidade. O intuito do programa é ir até o bairro e tornar o teste mais acessível à população e temos percebido uma maior procura”, ressalta a técnica.

UBS

Em outro viés das ações da SMS, a Prefeitura também realiza testes nas quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) referência em síndrome gripal. Atualmente, além dessas unidades com atendimento exclusivo, os testes RT-PCR são feitos nos contêineres instalados nas Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam 24h.

Na Rede de Atenção Primária, as quatro UBSs de referência para casos de síndrome gripal são: Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), José Machado de Souza (Santos Dumont), Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Geraldo Magela (Orlando Dantas), funcionando diariamente das 7h às 18h.

“O TestAju só realiza os exames durante a semana e pela manhã, então, aquelas pessoas que não têm condições de ir até o programa, existe a possibilidade de fazer a testagem nas unidades. Assim, a SMS atua em diversas frentes, facilitando o acesso e prestando suporte à população”, completa Mariana.

O aracajuano pode verificar o resultado do teste na plataforma digital AjuInteligente ou pela central telefônica, no 0800 729 3534, opção 1.

