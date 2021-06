Trabalhadores da SES e FHS doam cestas básicas para a campanha “Solidarize-se”









A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) aceitaram o desafio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) para adesão à campanha “Solidarize-se”, que desde junho de 2020, tem arrecadado doações para ajudar a população em risco social durante a pandemia.

Na tarde desta segunda, 31, os alimentos doados foram transportados em veículos da SES para a SEIAS. A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, acompanhada de diretores da SES, repassaram à vice-governadora, que é idealizadora e articuladora da campanha, Eliane Aquino, a remessa de alimentos não perecíveis.

“Essa doação generosa da Secretaria de Estado da Saúde representa a solidariedade e o enorme coração de toda equipe. O que queremos com a campanha “Solidarize-se” é chamar a atenção da sociedade para ter empatia, amor, cuidado com o próximo e amenizar a fome de tanta gente que está sofrendo com a Covid-19″, destaca Eliane.

A Secretária de Estado da Saúde relata que desde o momento em que a SES foi chamada a se somar com a campanha, os trabalhadores abraçaram a ideia. “A nossa equipe não hesitou em ajudar aqueles que precisam. Os trabalhadores da saúde compreendem as dificuldades das famílias sergipanas nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Eu acredito que os servidores da saúde, assim como de outros órgãos públicos, podem servir de exemplo para toda a sociedade”, falou Mércia Feitosa.

Na ocasião, a secretária Mércia “passou a bola” para a Secretaria de Estado da Educação, convidando o secretário da pasta, Josué Modesto dos Passos Subrinho, a motivar os trabalhadores da educação a doarem alimentos para a “Solidarize-se”. A vice-governadora finalizou o momento expressando gratidão: “só tenho mesmo que agradecer a todos os que representam a equipe da SES, muito obrigada! Que Deus proteja vocês que estão realizando um trabalho lindo e de extrema importância para o estado de Sergipe”, finalizou.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)