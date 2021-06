VACINAJU: CONFIRA O PASSO A PASSO DE COMO SE CADASTRAR NA PLATAFORMA









Conforme avança na campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju amplia os grupos prioritários que têm direito ao imunizante. Em alguns casos, é obrigatório o cadastro prévio no portal VacinAju – plataforma criada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para facilitar o acesso dos cidadãos à vacina e evitar a ocorrência de fraudes.

Para os trabalhadores da Educação, do transporte público e profissionais das forças de segurança e salvamento, o cadastro no VacinAju é obrigatório. Nestes casos, é necessário enviar documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de vínculo profissional, que pode ser o contracheque ou foto da carteira de trabalho.

Para as pessoas com comorbidades e deficiência permanente, o cadastro é opcional e depende do local onde o cidadão será imunizado. Quem optar por se vacinar no sistema drive-thru, no Parque da Sementeira, precisa se cadastrar no VacinAju, enviando o relatório médico que comprove a comorbidade. Já para quem for ser imunizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) não precisa efetuar o cadastro, basta apresentar a comprovação médica presencialmente no momento da vacinação.

Após o cadastro no VacinAju, é necessário aguardar a validação dos dados, geralmente em até 72h, e a emissão de um código, que deve ser apresentado, impresso ou no celular, no dia da imunização. A aprovação do cadastro não implica na geração automática do código, que depende da disponibilidade de doses da vacina.

Profissionais de saúde

O Município de Aracaju já ultrapassou a meta de vacinação dos profissionais de saúde, atingindo a marca de 33.440 vacinados, o que representa 103,2% do quantitativo estabelecido. Por isso, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, o Ministério da Saúde não encaminha mais doses para esse grupo e, portanto, o cadastro no VacinAju para essa categoria foi suspenso.

Novos grupos

Entretanto, de acordo com o recebimento de novas doses, ressalta a secretária, Prefeitura de Aracaju atualiza o cronograma de vacinação para incluir novos grupos prioritários. “Na última quinta-feira (27), o Ministério da Saúde atendeu solicitação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para avançar na imunização contra a covid-19 utilizando o critério de idade decrescente”, frisou a gestora.

Dessa maneira, a SMS iniciou a vacinação de aracajuanos com idades entre 59 e 58 anos. Para esse público, vale a mesma regra dos idosos acima de 60 anos: o cadastro no VacinAju é obrigatório apenas para quem for imunizado no drive-thru da Sementeira, sendo desnecessário para quem for se vacinar nos outros pontos.

Como se cadastrar

1º – Para se cadastrar no VacinAju é preciso acessar o site https://abre.ai/cadastrovacinaju ou clicar no banner “Cadastro para Vacina”, situado no parte superior do Portal da Prefeitura e, depois, novamente em “Cadastro para Vacina”. O cadastro pode ser realizado através de computadores ou dispositivos móveis, conectados à internet.

2º – Na tela inicial da plataforma, os usuários que vão efetuar seu cadastro precisam clicar em “Ir para o formulário”. Já quem deseja consultar a solicitação deve clicar em “Consultar”.

3º – Ao abrir o formulário, é necessário ler atentamente as instruções e preencher todos os campos solicitados, sendo que aqueles com um asterisco (*) são obrigatórios.

4º – Na parte inferior da tela, é necessário anexar os documentos solicitados. Além do envio das fotos frente e verso do documento de identificação e foto do comprovante de residência (clicando em “Selecione”); é preciso anexar os comprovantes de acordo com o grupo prioritário a que o usuário pertence. Essa inclusão deve ser feita clicando em “Anexar arquivo” e, novamente, em “Selecione”.

Para pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, é necessário anexar o relatório médico. Já para trabalhadores das categorias profissionais, é preciso enviar foto do contracheque ou da carteira de trabalho. Quem vai se vacinar apenas por critério de idade, não precisa anexar nenhum arquivo nesta etapa.

5º – Após a inclusão dos documentos, é preciso clicar na caixinha de seleção “Li e concordo…” e, depois, no botão azul “Enviar Formulário”.

6º – Para acompanhar a validação do cadastro e emissão do código, é preciso voltar à tela inicial do VacinAju, e clicar em “Consultar”. Na tela seguinte, é preciso digitar o número do CPF e, novamente, em “Consultar”.

