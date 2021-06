Vanderbal Marinho alerta sobre a importância do isolamento social









01/06/21 - 14:12:53

Na Sessão Extraordinária Mista da manhã de hoje (01), o deputado estadual Vanderbal Marinho(PSC), que é médico pneumologista, defendeu o isolamento social como estratégia para conter o avanço do novo coronavírus. Segundo expôs, há uma falsa sensação, por grande parte da população, de que a pandemia está controlada.

O deputado comentou ainda sobre a alta taxa de ocupação dos leitos de UTI e da baixa adesão da população ao isolamento social. Disse que a popular precisa colaborar, cumprindo as medidas padrões de proteção. Principalmente, no que tange ao uso de máscaras e isolamento social.

“Estamos em extrema gravidade, os leitos dos hospitais, públicos e privados, do Estado estão lotados. Os óbitos continuam elevados. A vacina é a medida segura e eficaz contra o vírus, mas ela não está chegando a população. A cada semana chega dificuldades quanto a distribuição das vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), pois não há suficientes. Dependemos dos produtos (insumos) para a elaboração da vacina. Não há como acelerar a vacina a curto prazo”, alertou.

Isolamento social

O deputado comentou ainda que, enquanto se aguarda a chegada das novas vacinas no Estado, que o melhor caminho para se manter longe da infecção pelo coronavírus é o distanciamento social. “É necessário, imprescindível, limitar a movimentação das pessoas para que o vírus circule menos e com isso, dar tempo dos hospitais se recompor. Não dá para os hospitais atender a todos de vez. As UTI’s estão no limite e os profissionais de saúde também inclusive, no limite físico e emocional”, esclarece.

Vanderbal concluiu afirmando que a manutenção de outras medidas, além da do isolamento social, é a utilização de máscaras e álcool ou sabão para a lavagem das mãos.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo