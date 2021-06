Vereador Bittencourt participa de debate sobre PEC da Reforma Administrativa









01/06/21 - 07:22:24

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) participou na noite da última segunda-feira, 31, do Super Debate online promovido pelo Sindicato do Fisco de Sergipe (SINDIFISCO/SE) e o Sindicato dos Bancários do Estado (SEED/SE), que abordou a proposta de Emenda Constitucional da Reforma Administrativa (PEC 32/2020).

O debate trouxe esclarecimentos sobre os detalhes da proposta, que se for aprovada, representará o desmonte dos serviços públicos e a retirada de direitos dos servidores e servidoras.

Para o vereador Professor Bittencourt, essa é uma luta que deve ser abraçada por todos os cidadãos. “Eu digo sempre que não é uma luta apenas do servidor público, essa é uma luta do cidadão. Luta do cidadão que faz uso do serviço de saúde pública, do serviço de educação pública, que faz uso do serviço da água, do esgoto. É uma luta que cada vez mais precisamos convencer o cidadão da importância da presença dele nessa luta. É difícil demais enxergar a sociedade brasileira fragilizada, isentada da presença tão importante e tão forte do serviço público e das suas estatais”, destacou.

Diante dos esclarecimentos apresentados pelos palestrantes, o vereador colocou o mandato à disposição, para que juntos, possam fortalecer a derrubada da PEC 32/2020. “Quanto a minha circunstância de parlamentar, o mínimo que eu posso fazer é empenhar o meu mandato, a minha capacidade de contato, articulação, de interlocução, seja na sociedade civil ou nos espaços institucionais, em especial na prefeitura de Aracaju. Dada a circunstância de vereador e de líder do prefeito da cidade de Aracaju, empenho essas minhas possibilidades para que possamos cada vez mais fortalecer”, pontuou.

Por David Rodrigues