Belivaldo chagas mantém toque de recolher de quinta-feira a sábado com fechamento de praias em todo o Estado









02/06/21 - 18:34:12

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou nesta quarta-feira (02), que diante do cenário epidemiológico observado em Sergipe nos últimos 14 dias, o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais decidiu por aumentar as restrições no ponto-facultativo de Corpus Christi e de suspender antecipadamente os Festejos Juninos em todo o estado.



Está mantido o toque de recolher de quinta-feira até o sábado, das 22h às 5h do dia subsequente, com maiores restrições aos domingos quanto ao comércio não essencial na Região Metropolitana de Aracaju (RMA), em Estância, Itabaiana e Lagarto, e do fechamento de praias em todo o estado. O dia de Corpus Christi seguirá estas mesmas medidas mais rígidas, mantendo o toque de recolher às 22h.



Shoppings, galerias e centros comerciais poderão abrir também às segundas-feiras, sempre das 5 às 21h. Infelizmente, o momento da pandemia nos obriga mais uma vez a proibir qualquer tipo de evento junino, de qualquer natureza, de forma a evitar aglomerações. Cada município deve definir e fiscalizar a venda de fogueiras e fogos de artifício no seu território.



Nas últimas duas semanas, tivemos a maior quantidade de testes processados de toda a pandemia, o que fez ampliar ainda mais o conhecimento dos nossos especialistas sobre a real situação da Covid-19 em Sergipe. Temos uma queda na média de óbitos, mas com uma estabilidade num patamar alto nas internações, que ainda não nos permitem um relaxamento nem das medidas, nem nos cuidados.