CORPUS CHRISTI EM ARACAJU: VEJA O QUE ABRE E O QUE FECHA NESTA QUINTA-FEIRA









02/06/21 - 15:34:07

O feriado de ‘Corpus Christi’ desta quinta-feira (03), provoca alterações no horário de funcionamento dos serviços, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos em Aracaju.

Centro comercial

O Centro Comercial de Aracaju não vai abrir. A informação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é que a abertura não será realizada porque não houve convenção coletiva em 2021. Na sexta-feira (4), o comércio abre normalmente.

Supermercados

Os supermercados estão autorizados a funcionar. Cada estabelecimento define os próprios horários, segundo a Associação Sergipana de Supermercados.

Shopping Prêmio

O Shopping Prêmio informou que nesta quinta-feira (03), que estará em funcionamento normal, entre 09h e 21h, com a abertura da praça de alimentação e demais lojas de departamento.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), as agências estarão fechadas nesta quinta-feira (3), seguindo o calendário de funcionamento da instituição. Na sexta (4), as agências reabrem normalmente, com o horário de expediente habitual.

Pontos de Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 não será interrompida por conta do feriado e seguirá sendo ofertada nas unidades e pontos de apoio. As Unidades Básicas de Saúde que estão vacinando contra covid-19 são: UBS Augusto Franco (Farolândia); UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); UBS Anália Pina (Santos Dumont); UBS Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo); UBS Adel Nunes (América); UBS Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Roberto Paixão (17 de Março); UBS Cândida Alves (Rua São João); UBS Celso Daniel (Santa Maria); UBS Amélia Leite (Suíssa); UBS Francisco Fonseca (18 do Forte) e UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos).

Também estarão ativos os pontos de vacinação: Cras João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), Estação Cidadania (Bugio), Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos), o Colégio CCPA (acesso pela quadra no portão 3) e o drive thru montado no Parque da Sementeira. As UBS e os pontos funcionarão das 8h às 16h, e o drive das 8h às 17h