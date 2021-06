Correios oferece antecipação de créditos a fornecedores









02/06/21 - 06:13:02

Os fornecedores dos Correios contam com uma importante facilidade: a antecipação dos recebíveis junto à estatal, benefício concedido para centenas de empresas que buscam recursos financeiros para melhor gerir e manter a sustentabilidade de seus negócios.

A operação de crédito disponibiliza o pagamento de faturas em data anterior ao vencimento contratual, com a aplicação de um desconto sobre o valor do crédito – como forma de trazer ao valor presente uma obrigação futura da empresa.

Com a iniciativa, os Correios visam otimizar os recursos disponíveis em caixa e fomentar a parceria com diversos fornecedores. Podem se cadastrar todos os fornecedores que possuem contrato ou autorização de fornecimento em vigor e que aceitem as condições constantes do Termo de Adesão.

Termo de adesão – O deságio será realizado com base em taxas definidas pelos Correios, considerando o período entre a nova data escolhida e aquela estabelecida conforme o contrato ou autorização de fornecimento (AF). Na nova data escolhida, a fatura será paga – desde que não haja impedimentos, como indisponibilidade financeira, documentos incorretos ou rasurados, entre outras situações que possam comprometer o processo de pagamento.

O formulário de cadastro e o termo de adesão estão disponíveis na página do sistema Valor Presente, no site dos Correios.

Superintendência de Sergipe