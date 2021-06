DEFESA CIVIL SEGUE EM ALERTA PARA AS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU









02/06/21 - 12:41:30

As chuvas indicadas desde a última segunda-feira (31 de maio), vêm ocorrendo de forma moderada e bem distribuída, não ocasionando impactos severos na capital. A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção, para monitorar a instabilidade, reforçar as ações preventivas e adotar as medidas necessárias à redução de possíveis transtornos para a população.

Nas últimas 48h, houve o registro de 38 milímetros (mm) de chuva, com maior incidência no bairro Porto Dantas. “Nosso alerta segue em vigor até amanhã (3), quando somamos 72h de atenção à probabilidade de chuvas, conforme avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Estamos atentos às atualizações e adotaremos as providências necessárias”, salientou o coordenador da Defesa Civil, major Sílvio Prado.

As equipes permanecem mobilizadas para acompanhamento de áreas de risco, de maneira a evitar incidentes, assim como para o atendimento às demandas da população, que podem ser registradas através do serviço emergencial 199, da Defesa Civil, que funciona 24h.

“Desde que emitimos o alerta SMS, na segunda-feira, fomos solicitados para avaliação de risco de queda de árvore, tendo sido procedida a poda, com apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Também atendemos uma ocorrência registrada através do número emergencial 199, relacionada a risco estrutural de uma imóvel que, após a devida avaliação, foi interditado. As duas situações ocorreram no bairro Porto Dantas”, relatou Sílvio Prado.

Para se manter informada sobre os alertas de chuvas e demais fenômenos naturais que demandem atenção, assim como outras situações adversas, a população pode se cadastrar no serviço de alerta por SMS 40199, da Defesa Civil.

Para isso, é necessário enviar uma mensagem de texto, através de SMS, para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o número do CEP da localidade sobre a qual deseja receber informações.

Já são mais de 51 mil números cadastrados em Aracaju. “Os alertas auxiliam a população de forma que possam se precaver e redobrar o estado de atenção, de maneira a acionar, com brevidade, a Defesa Civil caso sejam identificadas situações de possíveis riscos”, destacou o coordenador.

Fonte e foto assessoria