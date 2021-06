Enfermo e sem o auxílio doença, morreu aos 42 anos o ex-vereador Edivaldo da Praia









02/06/21 - 13:48:13

Os moradores de Estância estão consternados com a notícia que circulou nas primeiras horas desta quarta-feira, 02, do falecimento do ex-vereador Edivaldo Souza dos Santos, 42 , conhecido por Edivaldo da Praia, que vinha lutando contra um problema de saúde que afetou os rins.

O ex-vereador estava há quinze dias internado no Hospital Cirurgia, em Aracaju, devido a uma queda dentro de sua própria casa, e que lhe comprometeu o fêmur.

Edivaldo da Praia foi eleito vereador em 2016, com mais de 1.243 votos pelo partido Solidariedade, numa chapinha, que conseguiu eleger, Dode, Dionísio e Chica do Fato. Esta chapinha apoiou Gilson Andrade para o seu primeiro mandato. Vale ressaltar, que Edivaldo foi peça primordial para a ‘chapinha’ apoiar a candidatura de Gilson Andrade.

Na última eleição municipal, Edivaldo da Praia saiu candidato á reeleição, desta feita pelo PSD, apoiando novamente o candidato a reeleição, Gilson Andrade, contudo, ele não conseguiu sua reeleição, mas conseguiu uma excelente votação, cerca de 862 votos.

Doente, desempregado, na primeira vez que foi hospitalizado Edivaldo já estava sendo vereador, então perdeu o Auxílio Doença, que era repassado pelo INSS, mesmo enfermo e com dificuldades financeiras, e sem esse auxílio, Edivaldo ainda tinha esperança de conseguir um emprego na administração municipal.

Edvaldo da Praia era pai de três filhos, morava na praia do Abaís, mas quando a doença se agravou, foi morar primeiro com o irmão, no bairro Alecrim e depois foi para a casa de sua avó, no bairro Alagoas, para se tratar.

Com a falta de equilíbrio nas pernas, devido a doença, chegou a se acidentar duas vezes dentro de sua própria residência, quando fraturou o fêmur. Edivaldo estava internado no Hospital Cirurgia, quando veio a falecer.

O seu irmão, Marcelo, ainda está decidindo o dia, horário e local do seu sepultamento.

Por Magno de Jesus