Estado de Sergipe passa a vacinar por idade contra Covid-19









02/06/21 - 05:14:33

O Governo do Estado, em cumprimento à nota técnica de nº 717/2021, publicada pelo Ministério da Saúde no dia 28 de maio deste ano, informa que passou a adotar os critérios de vacinação contra a Covid-19 de maneira escalonada, por ordem decrescente de idade, para a população entre 18 e 59 anos. A ideia é acelerar a vacinação de toda a população adulta sergipana, independente da categoria profissional.

A determinação do órgão federal explica que os estados podem iniciar a vacinação dos grupos sem comorbidades, por idade, desde que já tenham sido vacinados os grupos prioritários estabelecidos anteriormente pelo Governo Federal, como idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores de Saúde, comunidades ribeirinhas, quilombolas, gestantes e puérperas com comorbidades, forças de segurança, salvamento e forças armadas, além de trabalhadores dos setores de Transporte e da Educação.

Segundo a publicação, “Estados e Municípios que não apresentam demanda ou tenham demanda diminuída para vacinação dos grupos com maior vulnerabilidade e trabalhadores de educação, poderão pactuar em Comissão Intergestores Biparte a adoção imediata da estratégia de vacinação segundo a faixa etária em ordem decrescente de idade garantindo o percentual para continuidade da vacinação dos demais grupos prioritários”.

A estratégia de vacinação por idade contempla um maior número de pessoas, independente de categoria ou atividade, e de maneira mais célere. Da mesma forma, trabalhadores de diversas categorias, com comorbidades ou na faixa etária de vacinação, também já estão sendo imunizados, atingindo a maior parte da população.