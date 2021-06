Externato São Francisco de Assis divulga atrações do Arraiá do Chico









02/06/21 - 06:04:19

O tradicional ‘Arraiá do Chico’ do Externato São Francisco de Assis, vai ser realizado mais uma vez em formato de Live, mas com a mesma energia junina, alto astral e muita solidariedade. As atrações deste ano são: Nineia Oliveira, Maraísa, A Dama do Forró e a cantora Joanna que é madrinha da instituição. A Live solidária será realizada a partir das 16h, do dia 19 de junho, no canal do Youtube do Externato.

A Live que tem o tema ‘A diversidade nos une’ vai ser apresentada pelos jornalistas Fredson Navarro e Marcele Machado, a partir das 16h do dia 19 de junho no canal do Externato São Francisco de Assis no Youtube e ninguém pode perder.

“Será uma festa linda e solidária. Vamos comemorar o São João em casa e continuar nos cuidando. Cada um deve fazer a sua parte para combater a Covid-19. Mas todos podem curtir o Arraiá do Chico em casa, sem aglomeração. Será um momento muito divertido para manter vida esta tradição do Nordeste, ao mesmo tempo, é um momento que a gente leve um pouco do trabalho que realizamos durante todo o ano para o público de todo o mundo que acompanha através da interne. A instituição passa por dificuldades e para a obra ser mantida precisa da ajuda de todos. Convido para a live e faço o apelo por doações também”, disse a diretora do Externato, Irmã Mabel Melo.

A festa online vai contar ainda com sorteio de brindes e os internautas podem colaborar com o trabalho realizado pela instituição que acolhe crianças carentes através do QR Code.

“Estou preparando um show bem alto astral pra animar quem estiver do outro lado da telinha. E o repertório será bem eclético trazendo minhas músicas de trabalho, sertanejo atual e antigo, e forró das antigas. Estou morrendo de saudade de cantar pra meu público e a live do ‘Arraiá do Chico’ será a oportunidade que eu estava esperando e estou muito feliz pelo convite e carinho de todos do Externato São Francisco. Ninguém pode perder”, vibra Maraísa que vai participar do evento pelo terceiro ano consecutivo.

A novidade deste ano é o show de Nineia Oliveira.

A madrinha do Externato São Francisco de Assis, Joanna, que comemora 40 anos de carreira, também já confirmou presença e promete um show emocionante e alto astral com seus maiores sucessos e músicas inéditas também.

Por Fredson Navarro