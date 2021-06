Governistas divididos









02/06/21 - 08:30:17

Por Adiberto de Souza *

Na próxima campanha presidencial os governistas sergipanos devem subir em palanques diferentes. O PT fica com Lula e ponto final. Já os Solidariedade, Progressista e PL, respectivamente dos deputados federais Gustinho Ribeiro, Laércio Oliveira e Bosco Costa, devem marchar com o presidente Bolsonaro. O PSD do governador Belivaldo Chagas e do deputado federal Fábio Mitidieri ainda está em cima do muro, situação idêntica do MDB, presidido no estado pelo deputado federal Fábio Reis, do PV e do PSC de André Moura. Por sua vez, o PDT do prefeito Edvaldo Nogueira e do deputado federal Fábio Henrique estará no palanque de Ciro Gomes, que também pode ter o apoio do PCdoB, um apêndice pedetista em Sergipe. Como se percebe, a diversidade dos discursos será um complicador para manter unido o espaçoso grupo governista. Ademais, não será fácil convencer o eleitor sergipano a engolir essa indigesta sopa de letrinhas com sabor de sarapatel de coruja. Misericórdia!

Erro remediado

A TV Sergipe deu uma remediada no erro de ter convidado um cantor de arrocha para representar Sergipe no São João da Rede Globo Nordeste. Diante da repercussão negativa em torno da esdrúxula escolha, a emissora convidou para animar a festança o forrozeiro Mestrinho e a banda Xote Baião. Melhor assim! Prestigiado pela direção da TV, o cantor de arrocha Devinho Novais permaneceu entre os representes de Sergipe no forrobodó global. Ah, bom!

No estaleiro

E quem testou positivo para a covid-19 foi o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). O petebista informou que está sem sintomas graves: “Cumprirei o isolamento e o tratamento prescrito pela minha médica. Peço a todos orações, na certeza que Deus já entrou com cura”, informou. Também infectado pelo coronavírus, o deputado federal João Daniel (PT) não apresentou sintomas e está cumprindo isolamento em sua residência. Mesmo no estaleiro, o petista tem participado virtualmente das sessões plenárias da Câmara. Desejamos melhoras aos dois!

CPI quer saber

A CPI da Covid-19 aprovou requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania) pedindo informações sobre o incêndio na Unidade Hospitalar Nestor Piva, em Aracaju. O sinistro ocorreu na última sexta-feira e resultou nas mortes de cinco pessoas que estavam infectadas pelo coronavírus. O parlamentar entende ser “extremamente necessária a devida apuração dos fatos e eventuais responsabilidades por ação ou omissão neste evento trágico”. Certíssimo!

Água pelo ladrão

Quase metade da água tratada pela Deso é furtada ou escorre pelo ralo do desperdício. No país, conforme estudo do Instituto Trata Brasil, as perdas na distribuição estão em 38,3%. Esse percentual significa mais de sete mil piscinas olímpicas de água potável perdidas todos os dias. O levantamento mostra que Sergipe perde 48% da água que produz com vazamentos, ligações clandestinas e falhas de leitura de hidrômetro. Crendeuspai!

Paquera política

O Cidadania está paquerando o PL. Ontem, lideranças dos dois partidos em Sergipe se reuniram para discutir sobre as eleições de 2022. Segundo a delegada cidadanista Danielle Garcia, a conversa foi pra lá de produtiva. Pelo PL participaram o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, o empresário Milton Andrade e o deputado estadual Talysson de Valmir. Além de Danielle, o Cidadania esteve representado pelos deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty Lima, Samuel Carvalho e o vereador Ricardo Marques. Resta saber o que acha deste namoro o dublê de político e empresário Edvan Amorim, presidente do PL sergipano. Marminino!

Mortandade importada

O governo brasileiro importou a ideia de imunidade de rebanho, mesmo sabendo que mataria milhares de brasileiros. A grave constatação é do senador Rogério Carvalho (PT). Segundo o petista, Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil a tese da hidroxicloroquina e da imunidade de rebanho após a viagem que fez aos Estados Unidos. “O presidente expos a falta de respeito à vida quando optou pela tese não comprovada de que era possível atingir uma imunidade natural expondo a população ao vírus”, fustiga Rogério. Só Jesus na causa!

Justiça lerda

Uma das queixas do povo contra a Justiça é lerdeza como ela percorre o caminho entre o início de um processo até o transitado e julgado. Por conta dessa lentidão, muitos políticos acusados de crimes graves contra a administração pública continuam disputando e se elegendo para sucessivos mandatos. Agora mesmo, milhares de processados por esse Brasil afora já se preparam para as eleições de 2022. Diante da morosidade do judiciário, só resta ao povo punir nas urnas os políticos safados que, embora jurem inocência, colecionam processos de todos os tipos e querem se eleger para roubar ainda mais. Desconjuro!

Kamikazes caboclos

A pandemia do coronavírus tem feito aflorar a irresponsabilidade juvenil. Cada vez mais, estes kamikazes caboclos colocam as próprias vidas em perigo, se aglomerando em animadas festinhas. O pior é que, ao agir assim, estes jovens suicidas também propagam o vírus entre familiares e amigos. A última exibição dessa inconsequência ocorreu em Canindé do São Francisco, onde cerca de 120 moços e moças resolveram encher as caveiras com água de cachaça, numa festa clandestina. Flagrados e levados à delegacia, todos podem ser processados por infração à medida sanitária e desobediência civil. Bem feito!

E Vanderbal falou!

E quem discursou na sessão de ontem da Assembleia foi o deputado estadual Vanderbal Marinho (PSC). Partidário do silêncio, o parlamentar fez uso da palavra por uma boa causa: defender o isolamento social como estratégia para conter o avanço do novo coronavírus. Segundo o médico pneumologista Vanderbal Marinho, a população precisa colaborar com o enfrentamento ao vírus, cumprindo medidas padrões como usar máscaras e evitar as aglomerações. Bravo, bravo!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 26 de abril de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias