João Luiz, do BBB21, conta que já planeja casamento, mas só com o fim da pandemia: ‘Casar de máscara ninguém merece’. Ex-brother, que terá estreia como apresentador em breve, revela também planos

Falando em sonhos, após divertir o público com suas diversas encenações comandando programas de TV durante o BBB21, João Luiz estreará como apresentador em nova temporada de Trace Trends, projeto da Globoplay em parceria com Multishow, voltado à cultura brasileira e afrourbana.

O professor de geografia ficará de frente no quadro “EducAção”, que mostrará histórias, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens das diversas periferias do Brasil, nas áreas de educação e ciência.

O público poderá voltar a acompanhar o ex-brother semanalmente, a partir do dia 23 de junho, no Globoplay e às sextas-feiras, a partir do dia 25, às 17h, no Multishow.

Sucesso nas redes

Mesmo sendo conhecido como professor de geografia, João afirma que educação não é seu único forte e que pretende aproveitar a visibilidade nas redes sociais para abordar assuntos que ele gosta como cultura pop, filmes e entretenimento no geral. A intenção é fazer do que sempre gostou, antes apenas através de comentários nas redes sociais, sua profissão.