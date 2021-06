LAUDO RELEVA QUE MENINO DE 11 ANOS FOI MORTO COM UM TIRO NAS COSTAS EM CANINDÉ









02/06/21 - 14:58:21

O laudo do exame cadavérico do menino de 11 anos, Vitor da Silva Santos, morto em Canindé do São Francisco, no dia 23 de maio, durante ação da Polícia Militar, aponta que ele levou um tiro de arma de fogo nas costas, na região lombar.

O documento foi divulgado pelo Ministério Público do estado, que acompanha o caso.

Segundo o laudo, após entrar pela lombar, a bala saiu próximo ao umbigo. Não havia lesões em outras partes do corpo. A conclusão é que ele morreu por choque hipovolêmico, causado pela perda de sangue.

Entenda o caso

A Polícia Militar informou que encontrou o corpo do menino em uma área de matagal, onde foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições deflagradas. Moradores do Bairro Olaria realizaram protestos pedindo justiça pela morte.

Segundo familiares, o menino era conhecido na região por vender balas e não tinha envolvimento com ações criminosas.