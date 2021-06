LÍDER DO TRÁFICO MORRE EM CONFRONTO COM AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR EM PROPRIÁ









02/06/21 - 09:28:37

Líder do tráfico de drogas morre em confronto com as Polícias Civil e Militar em Propriá

Em operação conjunta entre o 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e a Delegacia Regional de Propriá, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em duas residências de um suspeito de comandar o tráfico de drogas na região do bairro Matadouro, em Propriá. A ação foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (2).

A operação foi coordenada pelos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes e pelo tenente-coronel Flávio Arthur. Segundo as investigações, o suspeito identificado como Salmo Silva Couto, que é ex-presidiário que cumpriu pena em Aracaju, era o responsável por liderar o tráfico de drogas no bairro Matadouro.

O suspeito reagiu à abordagem, atirou na direção dos policiais e acabou sendo atingido. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Propriá, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo em seguida. Na residência dele, durante as buscas, foi apreendida grande quantidade de droga – cocaína e maconha -, além da arma de fogo utilizada pelo suspeito.

Ainda durante a operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, a esposa do suspeito também foi conduzida à Delegacia Regional de Propriá, onde foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ela já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP