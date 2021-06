Linda Brasil solicita informações sobre o Programa de IST’s, Aids e Hepatites da SMS









02/06/21 - 14:07:35

Na manhã desta quarta-feira, 2, foram aprovados importantes requerimentos de autoria da vereadora Linda Brasil (PSOL), o primeiro é referente as informações sobre ações, projetos, plano de gestão, exames realizados e atendimentos pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que atendem usuários do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Aids e Hepatites Virais do município no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

“Já existem programas e núcleos em todo o país, inclusive aqui, que visam implementar as recomendações do Ministério da Saúde com foco nas ações de prevenção, diagnóstico e controle das IST’s, Aids e Hepatites Virais. Ainda vale ressaltar a importância de apoiar as ações pedagógicas e informativas desenvolvidas por organizações da sociedade civil. Precisamos entender como estão andando os atendimentos e quais ações e programas estão sendo desenvolvidos para propor melhorias”, pontuou Linda.

Na ocasião, também houve a aprovação do requerimento para que sejam fornecidas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), informações sobre o cadastramento dos trabalhadores Ambulantes que laboram no entorno do Terminal de Integração do Mercado. A parlamentar explicou que a demanda surgiu dos próprios trabalhadores ambulantes da região.

“Esse requerimento foi fruto de uma demanda trazida pelos trabalhadores ambulantes da região, porque devido a reforma no terminal da rodoviária velha, muitos migraram para lá. Então eles foram informados que se não houver o cadastramento eles poderão ser prejudicados”, esclareceu.

Por fim, ainda foi aprovado o requerimento de nº 176/2021, que solicita à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju – SEMA -, as últimas 05 atas das reuniões do Conselho Municipal do Meio Ambiente, assim como seu cronograma de reuniões e atuação para o ano de 2021.

