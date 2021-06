LUCIANO BISPO RECEBE COMISSÃO DOS APROVADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO









02/06/21 - 12:34:04

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (02), integrantes da comissão de aprovados no concurso do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A contratualização de serviços para a Unidade Materno Infantil e do Centro Obstétrico do Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS) foi o motivo da vista. A reunião contou com a presença do deputado estadual Zezinho Sobral, do subsecretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque e do deputado estadual, Adailton Martins.

O presidente da Casa Legislativa ouviu os representantes da comissão, salientando que o Poder legislativo é um poder democrático e a Casa dos Iguais. Na oportunidade do diálogo, a comissão destacou a importância dos serviços que a maternidade ofertará para o Estado. A Unidade Materno Infantil terá capacidade para realizar cerca de 300 partos mensais. O prédio contará com UTI neonatal, Adulto, Pediátrica, leitos de enfermaria e berçário.

O deputado estadual Zezinho Sobral destacou que os benefícios que serão trazidos pela maternidade serão essenciais para o Estado, dada a carência de leitos maternos enfrentada hoje em Sergipe, contudo, para efetivar esse cenário, há a necessidade da realização do procedimento da contratualização que promoverá a convocação dos aprovados no concurso público realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Desdobramentos

O deputado informou que conversará com a Comissão de Saúde da Casa Legislativa para realizar uma visita ás instalações da maternidade. “Visitaremos as instalações para que sejam feitas as contratualizações em favor da UFS e da abertura da maternidade, que quando estiver em funcionamento, as mães sergipanas contarão com UTI Neonatal, UTI Adulto, UTI Pediátrica, leitos de enfermaria e Berçário”, frisou o deputado.

O Hospital Universitário de Aracaju é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), vinculado ao Ministério da Saúde, e, além de prestar serviços de atendimento à população através do Sistema Único de Saúde (SUS), ele também é um grande centro de ensino e de pesquisa. A Unidade Materno Infantil conta com um prédio de mais de 7 mil m², seis pavimentos, previsão para 118 leitos e capacidade para realizar cerca de 300 partos mensais.

Foto: Joel Luiz – Agência Alese

Por Stephanie Macêdo