Luisa Arraes parabeniza Caio Blat pelos 41 anos: ‘Dia do gato extraordinário’. Com vídeo romântico, atriz homenageou o aniversariante desta quarta-feira, 2/6

Juntos há quase quatro anos, eles encontraram uma forma para não deixar a rotina atrapalhar a relação: Caio e Luisa não moram juntos. São vizinhos de porta, no mesmo andar de um prédio no Rio de Janeiro. Mas durante a pandemia passaram mais tempo grudados. Do confinamento, saiu a série Amor e Sorte, que eles estrelaram no ano passado.