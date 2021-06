MACHADO CHAMA ATENÇÃO PARA QUE MATERNIDADE DO HU ENTRE EM FUNCIONAMENTO









02/06/21 - 05:58:12

O ex-deputado federal, José Carlos Machado (DEM), em conversa por telefone com a Prof. Dra. Angela Maria da Silva foi informado que a Maternidade do Hospital Universitário já está com as obras concluídas, mas que faltam os equipamentos para serem realizados 300 partos por mês. Para que isso ocorra será necessário recursos do orçamento federal, em torno de R$ 20 milhões de reais.

Machado entende que a bancada teria que atuar unida junto às tramitações dos PLN e assegurar esses recursos fundamentais no sentido de garantir o funcionamento, o mais breve possível, da Maternidade Pública construída no Hospital Universitário de Aracaju, com recursos provenientes de emendas parlamentares.

“Algumas salas já estão funcionando no local, mas é necessária a compra dos equipamentos para funcionar 100%. Vamos atuar para que deputados federais e senadores possam, de imediato, ajudar com emendas porque precisamos em torno de R$ 20 milhões em equipamentos”, explicou Machado, relatando que levará esse caso pessoalmente para senadora Maria do Carmo (DEM).

Por fim, Machado pede que a bancada fique atenta a algumas obras inacabadas, gerando transtornos para Sergipe.

“Depois que a nossa bancada resolver os problemas do Hospital Universitário temos outros a resolver também, a exemplo da duplicação da BR 101/ Norte quase parada, a ampliação do IFS inacabada e do canal de Xingó, ainda por começar”, lembra.

Por Abrahão Crispim Filho