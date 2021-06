‘No Limite’: Elana explica ranço que tinha de Lucas Chumbo e revela quando mudou de opinião. Integrante da tribo Carcará relembra momentos bons com o ex-participante

Em entrevista ao Gshow, Elana explicou que esse ranço vinha desde o Big Brother Brasil:

“Eu tinha um rancinho dele do BBB. Daí, na nossa primeira prova [do No Limite], na hora em que eu estava cavando, ele me dava muito apoio me impulsionando. Eu pensei: ‘gente, ele é legal (risos)’. Ele até me apelidou de tratorzinho do Piauí, pois eu cavava muito rápido com as pernas.”

“E na nossa convivência, ele sempre era muito cavalheiro e ajudava o grupo bastante nos afazeres do dia. Me surpreendi mesmo, positivamente. Até falei pra ele que mordi minha língua.”

A participante ainda elegeu um momento marcante da parceria com Lucas Chumbo durante o No Limite. “Foi no dia do temporal, onde todos nós tentávamos ajudar o outro. Ele foi um dos que mais sofreu e se tremia de frio. Eu sou calorenta, então, tentava aquecê-lo e ele dizia que realmente eu era quente e até brincou com isso. Outro episódio era porque eu amava os cocos que tinham ali. Ele não deixava faltar, subia nos coqueiros e trazia coco sempre pra tribo.”

Elana ficou, sim, abalada e triste com a saída de Chumbo e, agora, só deseja vitórias no caminho do companheiro.