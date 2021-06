Para avançar na vacinação, Aracaju mantém serviço ativo no feriado de Corpu Christi









02/06/21 - 12:50:26

Para fazer o Plano Municipal de Imunização contra a covid-19 avançar cada vez mais, nesta quinta-feira, dia 3, feriado de Corpus Christi, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), não interromperá a vacinação e manterá abertos os pontos de vacinação, incluindo Unidades Básicas de Saúde e o posto volante montado no Parque da Sementeira.

As pessoas que optarem se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas podem se dirigir às UBSs: Augusto Franco (Farolândia); Santa Terezinha (Zona de Expansão); Anália Pina (Santos Dumont); Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); Marx de Carvalho (Ponto Novo); Adel Nunes (América); Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); Roberto Paixão (17 de Março); Cândida Alves (Rua São João); Celso Daniel (Santa Maria); Amélia Leite (Suíssa); Francisco Fonseca (18 do Forte) e Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos). Todas funcionarão das 8h às 16h.

No mesmo horário, também estarão funcionando os seguintes pontos de vacinação: Cras João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), Estação Cidadania (Bugio), Auditório Antônio Vieira Neto (Praça Dom José Thomaz – Siqueira Campos), quadra do Colégio CCPA (acesso pela quadra no portão 3). Já o drive-thru montado no Parque da Sementeira ficará ativo das 8h às 17h.

Segunda dose

Também estará disponível a vacinação das pessoas que já cumpriram o intervalo de 90 dias para a segunda dose da vacina AstraZeneca.

“Nesta quinta, estamos esperando um público de aproximadamente três mil pessoas, apenas para a segunda dose. E na sexta [4], iniciaremos a vacinação das pessoas com 58 anos, em que temos uma estimativa de quatro mil pessoas nessa idade, que serão diluídas ao longo dos dias, até domingo [6]”, explica a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Documentação

Em todos os pontos é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF, cartão de vacina e comprovante de residência. Para as pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas nessa condição e os deficientes permanentes 57+, também é necessário apresentar relatório médico datado dos últimos seis meses. Todas as categorias profissionais incluídas na vacinação devem apresentar, além dos documentos pessoais e cartão de vacina, o código de validação cadastral.

As pessoas que desejarem se vacinar no drive ou no auditório Antônio Vieira Neto, obrigatoriamente, precisam se cadastrar no site do VacinAju, para gerar o código e apresentá-lo no momento da vacinação.

Foto André Moreira