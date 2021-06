POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA PRIMA EM ARACAJU









02/06/21 - 16:49:33

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Deacav) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem acusado do estupro da própria prima. Na época do crime, a vítima possuía apenas 12 anos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 2, em Aracaju.

De acordo com os delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria, o homem passava os finais de semana na casa do tio, pai da vítima, e quando ficava sozinho com a criança cometia os abusos.

Segundo relatado pela vítima, durante os atos sexuais, o homem chegava a ameaçar os pais da adolescente. Ele está preso à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE