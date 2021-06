Prefeito de Barra dos Coqueiros busca recursos para educação em Brasília









02/06/21 - 12:06:27

Solicitar investimentos para a aquisição de equipamentos e insumos a serem utilizados na rede de educação foi o objetivo da viagem realizada pelo prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, a Brasília. Ele conversou com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE-, Marcelo Ponte, na terça-feira, 1. Essa audiência aconteceu por intermédio do deputado federal Valdevan Noventa. O prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo solicitou recursos para a construção de duas escolas, uma creche, compra de cinco ônibus escolares, além de equipamentos como notebooks e lousas digitais.

“A viagem foi muito positiva. Fomos bem recebidos pelo presidente do FNDE, Marcelo Ponte, que se mostrou muito solícito e atencioso com as nossas demandas para a Barra dos Coqueiros. Estamos confiantes de que, em breve, receberemos investimentos e equipamentos que serão úteis para avançarmos na melhoria do ensino. Não posso deixar de citar e agradecer o apoio fundamental do deputado Valdevan Noventa para a realização dessa audiência com o Presidente do FNDE”, ressalta o prefeito Alberto Macedo.

Também participaram da reunião o secretário de educação de Barra dos Coqueiros, professor José Marques e a secretária Municipal de Governo de Barra, Taline Matias Macedo. De acordo com o secretário de educação, professor Marques as propostas foram aceitas e encaminhadas para os devidos trâmites. Ele enfatiza que as escolas com mais 24 salas de aula ampliarão o número de vagas na rede municipal.

“As creches permitirão aos familiares a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho e assim garantir melhor qualidade de vida as suas famílias. Os ônibus darão mais conforto aos estudantes, que apresentam dificuldade de mobilidade, e também para crianças que terão mais segurança durante o translado. E mais, os equipamentos solicitados, dois mil notebooks e as 15 lousas digitais, contribuirão para que professores e alunos tenham informações em tempo real durante as aulas”, acrescenta o secretário de educação de Barra dos Coqueiros, professor José Marques.

