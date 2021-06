Prefeitura, IPHAN e Arquidiocese firmam intenção de parceria para restaurar igrejas históricas









02/06/21 - 06:21:32

Nesta terça-feira (1º), o secretário de Cultura e Turismo de Laranjeiras, Plácido Lyra, recebeu a visita do Arcebispo Dom João e do Superintendente do Iphan, Diego Amarante Santos Passos. Juntos, o religioso e os gestores visitaram algumas Igrejas, como a Matriz, do Sagrado Coração de Jesus e a de Nossa Senhora da Conceição dos Pardos, mais conhecida como Igreja do Galo.

Durante as duas visitas, ficou acertada a intenção de se firmar uma parceria entre a Prefeitura de Laranjeiras, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Arquidiocese, com o intuito de elaborar projetos de restauração desses dois importantes patrimônios históricos do município. Assim como, outros encontros devem ser agendados para o andamento dos trabalhos.

Também estiveram presentes à visita, o padre Francisco de Assis, os secretários municipais de Planejamento, Redemarques Santos, de Obras, Marcelo Guimarães e o adjunto de Cultura e Turismo Leomax Célio.

DECOM Laranjeiras