PMA REVOGA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA ANTIGA MATERNIDADE SEMPRE VIVA









02/06/21 - 14:17:31

Com a ocorrência do incêndio no hospital Nestor Piva, ocorrido na sexta-feira, dia 28, a gestão municipal formatou portaria de requisição administrativa do espaço do Hospital e Maternidade Sempre Viva, no bairro Suissa, com objetivo de buscar, de forma rápida, local para ampliação de leitos covid, evitando, assim, desassistência à população, já que o atendimento no Nestor Piva foi suspenso.

No entanto, diante da constatação da impossibilidade do local atender a necessidade da rede municipal em curto espaço de tempo e do retorno das atividades no Piva, se decidiu pela revogação do documento.

A Secretaria reafirma que continua em tratativas com a direção da antiga maternidade e trabalha com alternativas no intuito de encontrar local adequado e em curto prazo para ampliação de leitos covid-19.

Atualmente, a rede conta com assistência porta aberta nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva e leitos de retaguarda nos hospitais Santa Isabel, Huse, São José e Caps Jael.

Da assessoria