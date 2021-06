Prefeitura segue fiscalizando normas de biossegurança em escolas, berçários e creches









02/06/21

Com o objetivo de garantir o cumprimento das normas de biossegurança preventivas à covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Rede de Vigilância Sanitária e Ambiental (Revisa) segue realizando o trabalho de fiscalização nas escolas, berçários e creches do município.

Segundo a gerente de Serviços de Interesse à Saúde da Rede de Vigilância Sanitária e Ambiental (Revisa), Andreza Messias Imidio, as fiscalizações averiguam o cumprimento do que foi preconizado no protocolo sanitário de retomada das aulas presenciais.

“A exemplo das carteiras nas salas de aula, se elas estão a um distanciamento de 1,5 metro a 2 metros; se existe ventilação nas salas com janelas, ou se possui ventiladores e se estes estão adequados a cada sala. Também é orientada a demarcação das carteiras para que os alunos não troquem de assento, e a higienização das mãos com álcool em gel ou álcool 70%”, explica Andreza.

A atuação da Vigilância Sanitária é voltada para orientação e, quando fiscaliza as adequações necessárias, as equipes do órgão determinam um prazo de retorno.

“No item limpeza e desinfecção, caberá às escolas intensificar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de instalações sanitárias e todas as superfícies de grande contato. Sobre o controle de temperatura, as unidades de ensino devem aferir a temperatura corporal dos funcionários e alunos na entrada, restringindo o acesso e orientando a buscar o Sistema de Saúde caso alguém esteja com temperatura corporal acima de 37,8ºC ou apresente sintomas respiratórios”, enfatiza Andreza.

Para a coordenadora e nutricionista de uma das escolas fiscalizadas, Wiliane Nery, esse trabalho da Vigilância Sanitária é bastante importante para reforçar os protocolos. “É de extrema importância esta fiscalização. A Vigilância averigua se está tudo certo como determina o decreto. Nós acreditamos no bem-estar das crianças, e elas precisam estar seguras nas escolas”, disse.

Dados e denúncia

As escolas devem criar um ambiente para promoção do isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da covid-19, orientando-a e a seus familiares a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades de saúde pública.

A atuação da Vigilância Sanitária é voltada para orientação e, quando fiscaliza as adequações necessárias, as equipes do órgão determinam um prazo de retorno. Havendo o descumprimento das medidas nos estabelecimentos da capital, as denúncias podem ser realizadas junto à Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde, pelo telefone 0800 729 3534, digitando a opção 7.

