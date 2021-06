RioMar Aracaju e Jardins realizam ‘Semana do Meio Ambiente’









02/06/21 - 14:32:21

Neutralizador de carbono, descarte de lâmpada fluorescente, drive-thru sustentável e campanha ‘Adote uma Árvore’ integram a programação dos empreendimentos em Aracaju (SE)

Em 5 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e os shoppings RioMar Aracaju e Jardins estão comemorando a data com ações que buscam estimular a população a adotar hábitos que contribuam com o planeta. Os empreendimentos administrados pelo Grupo JCPM em Sergipe realizam a ‘Semana do Meio Ambiente’ e a programação conta com ações nos espaços físicos e plataformas digitais.

Até o dia 6 de junho, todas as entregas realizadas pelas plataformas RioMar Aracaju Online e Shopping Jardins Online terão a emissão de carbono neutralizada. A ação acontece em parceria com a Neutralize Carbono que irá calcular o CO2 emitido e plantar árvores para neutralizá-lo.

Dia do Meio Ambiente

Até sábado, 5 de junho, o Shopping Jardins acolhe caixa coletora de lâmpadas fluorescentes. O ponto de descarte fica no mall em frente ao GBarbosa, onde a população pode depositar dispositivos fluorescentes (tubular, circular e compacto, chamado de PL) e lâmpadas de descarga (mista, vapor de mercúrio, vapor de sódio e vapor metálico).

A Cicloteo, recicladora homologada pela Reciclus e parceira do Shopping Jardins nesta ação, realiza a coleta segura, o transporte e a reciclagem do material, possibilitando o retorno dos componentes para o setor produtivo, como matéria-prima ou insumo, evitando a extração de novos recursos naturais.

No sábado, 5 de junho, quem for ao RioMar Shopping terá a oportunidade de doar materiais recicláveis e ser agraciado com mimos ecológicos. As trocas sustentáveis acontecerão, das 14h às 18h, na Cabine 2 do Drive-thru localizado no primeiro piso do estacionamento coberto, próximo à portaria de acesso à Caixa Econômica.

A iniciativa contará com as parcerias da Recigraxe, Care, Colégio Arqui e Deso e será possível trocar: 2 litros de óleo de cozinha usado por 2 barras de sabão sustentável; 3 garrafas pet por 1 lanterna de LED USB; 1 esponja de cozinha usada por 1 muda de planta. Cada CPF cadastrado terá direito a realizar até três trocas, sendo uma para cada tipo de reciclável doado (óleo, garrafas pet e esponja usada).

De 5 a 30 de junho, o RioMar Shopping promove também a campanha ‘Adote uma Árvore’, proporcionando à população a oportunidade de contribuir com o reflorestamento em Sergipe. A iniciativa acontece exclusivamente na plataforma digital de compras. Acessando o aplicativo RioMar Aracaju Online (Android ou iOS) ou o site www.riomararacajuonline.com.br, as famílias poderão adquirir cestas de reflorestamento do Instituto Bioterra com valores a partir de R$ 18. A organização sem fins lucrativo irá plantar as mudas em Aracaju e Capela, municípios onde a instituição atua, e encaminhar a localização geográfica e foto do plantio aos padrinhos. A cada cesta adquirida pelo público, o RioMar Shopping irá doar mais uma muda para o Bioterra plantar.

Ecopontos

A ‘Semana do Meio Ambiente’ reafirma os compromissos socioambientais dos shoppings RioMar e Jardins que, além de contarem com Estações de Reciclagem para a destinação adequada de todos os resíduos gerados nos empreendimentos, realizam e apoiam projetos como ‘Jogando Limpo com o Mangue’, ‘Descarte Solidário’ e ‘Lacres do Bem’, dentre outras iniciativas voltadas à sustentabilidade.

Os shoppings também disponibilizam à população Ecopontos fixos, onde podem ser descartados óleo de cozinha usado, metais, plásticos, papéis, pilhas, baterias e eletrônicos de pequeno porte durante todo o ano.

No RioMar Shopping, o Ecoponto fica localizado na área externa, próximo ao GBarbosa. No Shopping Jardins, há pontos de entrega voluntária ao lado da Portaria G2 e no estacionamento próximo ao hipermercado.

Os empreendimentos disponibilizam também coletores do projeto ‘Lacres do Bem’ para o descarte de lacres de latinhas nas praças de alimentação Rio (RioMar), Jardins e Arcos (Shopping Jardins). A iniciativa transforma o material reciclável em recursos para a aquisição de cadeiras de rodas que são doadas a pessoas ou instituições carentes.

Em 2020, os ecopontos e estações de reciclagens coletaram 348,32 toneladas de resíduos recicláveis. Isso significa que 5.718 árvores foram preservadas, 25,4 mil m³ de água e 651,13 mil megawatts de energia foram economizados e cerca de 724 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas para a atmosfera.

Fonte e foto assessoria