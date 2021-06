SEMANA SERÁ DE CHUVAS LEVES E TEMPO NUBLADO EM TODO O ESTADO









02/06/21 - 10:55:39

Maior concentração ocorrerá no litoral e municípios da Grande Aracaju

Com a proximidade da estação de inverno, que terá início às 00h32 do próximo dia 21 de junho, a ocorrência de precipitações e tempo nublado e diminuição da temperatura será frequente em todos os territórios, durante as manhãs e tardes, e ainda distribuídas durante a madrugada.

Segundo o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, as precipitações ocorrerão tanto no litoral quanto no interior sergipano, porém, em alguns municípios elas serão mais leves que em outros. “Ainda hoje (01), as chuvas poderão ocorrer em todos os territórios. Na quarta-feira (02), espera-se tempo nublado com possibilidade de chuvas leves distribuídas entre a madrugada, manhã e tarde. O mesmo ocorrerá na quinta-feira (03), quando acontece o feriado de Corpus Christi, principalmente nos territórios do Alto e Médio Sertão, Baixo São Francisco, Grande Aracaju e Leste Sergipano”, explica.

Já para a sexta-feira (04), a previsão é de que o tempo permaneça similar aos primeiros dias de junho, porém em todo o estado. As temperaturas serão mais baixas em Aracaju (22º), em alguns municípios do Alto Sertão (20º), e nos municípios do Território Agreste Central, onde em alguns deles, os termômetros registrarão 18º.

Fonte e foto assessoria