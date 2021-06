Sergipe recebe mais 63.750 doses do laboratório da Fiocruz da vacina AstraZeneca e previsão de mais 7.020 da Pfizer









02/06/21 - 15:48:31

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, recebeu na tarde desta quarta-feira, 02, uma nova remessa da vacina AstraZeneca para prosseguir no plano de imunização contra a Covid-19. São 63.750 doses do laboratório da Fiocruz e há previsão da chegada de mais 7.020 doses do imunizante da Pfizer na próxima sexta, 04.

Segundo a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, os gestores dos municípios e o comitê técnico da SES se reunirão na próxima sexta, 04 de junho para deliberar sobre a distribuição das vacinas e analisar quais os grupos que serão contemplados nesta etapa da campanha.

Com o novo lote recebido, o quantitativo total de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde para Sergipe é de 985.960 doses. Foram encaminhadas para os municípios sergipanos até o presente momento 835.563 doses, sendo que 471.291 foram aplicadas como primeira dose e 194.161 como segunda.

Fonte e foto SES