SERGIPE REGISTRA 1.371 NOVOS CASOS DE COVID-19 E 23 ÓBITO NESTA TERÇA-FEIRA









02/06/21 - 05:07:52

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 01, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.371 casos, um óbito nesta terça e 22 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 238.276 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.114 morreram. Até o momento, 212.176 pacientes foram curados.

As 23 mortes foram: uma mulher, 102 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 75 anos, de Aracaju, com diabetes, doença renal crônica e Alzheimer; um homem, 39 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma mulher, 65 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; um homem, 64 anos, de Tobias Barreto, com diabetes; uma mulher, 59 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 64 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 76 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 52 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 83 anos, de Itabaiana, com hipertensão; uma mulher, 76 anos, de Itabaiana, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 76 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 60 anos, de Rosário do Catete, sem comorbidade; uma mulher, 76 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 79 anos, de Lagarto, sem comorbidade; uma mulher, 91 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Itabaiana, com hipertensão; um homem, 58 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 80 anos, de Aracaju, com Alzheimer, diabetes, cardiopatia e doença renal crônica; uma mulher, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 57 anos, de Lagarto, com imunodepressão; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 51 anos, de Itabaiana, sem comorbidade.

Foram realizados 490.012 exames e 251.736 foram negativados. Estão internados 837 pacientes, sendo que no serviço público são 221 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 240 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 467. Já nos leitos do serviço privado estão internados 163 pessoas na UTI adulta, dois na UTI neonatal/ pediatria e 205 em leitos clínicos, totalizando 370. São investigados mais oito óbitos. Ainda aguardam resultados 1.860 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 566.151 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 471.291. Referente à segunda dose, foram distribuídas 269.412, sendo aplicadas 194.161 doses.