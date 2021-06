SES já distribuiu mais de meio milhão de seringas e agulhas para os municípios









02/06/21 - 07:03:55

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem garantido aos municípios sergipanos o fornecimento sistemático de seringas e agulhas. A distribuição regular de insumos é tão importante quanto a das doses de vacinas contra a Covid-19 para dar prosseguimento à campanha de imunização no estado.

“Sem os insumos necessários a vacinação não tem como acontecer, por isso, fazemos a nossa distribuição junto com os lotes dos imunizantes para que não haja atraso no cronograma de vacinas dos municípios”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa. O quantitativo de seringas e agulhas, encaminhados para todo o território sergipano, contabiliza 835.563 unidades de cada tipo de insumo. Esse número corresponde à soma dos imunizantes enviados para aplicação de primeira e segunda doses nos municípios.

A enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, explica que os insumos seguem junto com as doses, o que otimiza a logística de distribuição. “Nós temos sete regionais, as mais próximas da capital que são Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, fazem a retirada diretamente em nossa central na SES. Já as regiões de Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória recebem as doses, seringas e agulhas através de caminhões refrigerados”, relata.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom/SES