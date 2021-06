Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc ajudam a salvar vidas em Pedrinhas









02/06/21 - 13:00:01

As duas unidades móveis de atendimento à saúde do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc, estão atendendo a população no município de Pedrinhas, região centro-sul de Sergipe. As unidades estão em funcionamento próximo a secretaria de saúde, dando apoio ao serviço de saúde municipal, com a realização de tratamentos odontológicos e exames de saúde preventiva da mulher.

As unidades chegaram após o pedido da vice-prefeita da cidade, Eliane Vip, com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira. “Pedi uma simples carreta ao presidente Laércio e ele deu duas. Conhecendo lá dentro da carreta, fiquei muito emocionada de ver a grandeza desse trabalho. Tenho certeza que as mulheres ficarão muito gratas e agraciadas por ter essas carretas”, comentou a vice-prefeita, ressaltando a qualidade das estruturas.

Gratidão

A prefeita de Pedrinhas, Francileide Lima, destaca que o serviço ajudará muito à população, se iniciando pelo público feminino, atendido pela unidade Sesc Saúde Mulher. “É uma riqueza, pois temos aqui uma grande carência na saúde. As mulheres serão bem-atendidas para fazer a prevenção e temos há um bom tempo o desejo de trazer esse serviço, algo que agradeço desde já. Agradeço ao presidente, Laércio Oliveira, e a todos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. Estamos felizes, hoje é dia de festa, de bençãos, porque por meio desse trabalho poderemos cuidar melhor das mulheres e crianças com o OdontoSesc e estou particularmente encantada”, comentou.

O apoio é ressaltado também pela secretária de saúde de Pedrinhas, Joedna Moura. “Temos um público muito carente no nosso município, então as carretas do Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc serão um apoio muito grande ao nosso município. Desde já agradeço a todos que fazem parte desse projeto”, disse.

Trabalho pelo estado

O serviço das unidades móveis já cobriu mais da metade dos municípios do estado de Sergipe. De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, ele está feliz por poder trazer os serviços em dose dupla para Pedrinhas, dentro do trabalho social do sistema pelo estado.

“É o Sesc cumprindo a sua missão, fazendo uma política social voltada para a comunidade independente de questões partidárias. Faço questão de deixar isso bem claro para o conhecimento de todos. As unidades vão em todos os cantos, sejam elas da área da saúde ou sejam da área de formação profissional. O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é isso, a identidade com a população como um todo, trabalhando com o objetivo de salvar vidas. Isso parece uma coisa sutil, mas isso faz uma diferença enorme. Somos nós que estamos indo buscar as pessoas para conhecer nossos serviços e principalmente para que usem os serviços que oferecemos. Agora é a vez de Pedrinhas, ficará um tempo aqui e desejo muito que toda a população do município e de todo entorno da região sul do estado faça um bom proveito das nossas unidades”, declarou Laércio Oliveira.

Os serviços chegam a Pedrinhas cada um a seu tempo, como lembra a diretora regional do Sesc Sergipe, Aparecida Farias. “Deslocaremos primeiramente a Saúde Mulher, até porque a logística de atendimento é mais rápida. O OdontoSesc tem uma especificidade, tendo começo, meio e fim para o tratamento na saúde bucal. A unidade chega na cidade, inicia o tratamento e só vai a outro município quando acaba todos os tratamentos que iniciou com todos os munícipes que participarem dessa ação tão promissora, alegre e solidária, pois esse é o papel do Sesc”, explicou Aparecida.

As unidades

A Unidade Sesc Saúde Mulher atua na prevenção do câncer de mama e colo de útero por meio de realização de exames diagnósticos de Mamografia Digital 3D e citopatológico, conhecido como exame de lâmina e ações educativas para a promoção da saúde. O Sesc Saúde Mulher se divide em consultório ginecológico, sala de mamografia, banheiro e estrutura externa com espaço multimídia para ações educativas, funcionamento de recepção e sala de espera. Além de diversas ações de educação em saúde, a unidade Sesc Saúde Mulher realiza tem capacidade para realizar 32 exames citopatológicos por dia, sendo 640 exames mensais e 38 mamografias diárias totalizando 760 atendimentos por mês.

Já o OdontoSesc é composto por quatro consultórios odontológicos completos, com aparelhos de última geração. Além de um aparelho de Raio-X, há duas autoclaves, um destilador de água, quatro aparelhos de ultrassom, quatro aparelhos fotopolimerizadores, cinco barreiras esterilizadoras de ar, duas cubas ultrassônicas, aparelhos de ar-condicionado e plataforma de acessibilidade com elevador para cadeirantes. Isso permite a realização de 48 atendimentos clínicos por dia. A unidade realizará os seguintes serviços: radiografia, restauração, exodontia, periodontia, profilaxia e aplicação tópica de flúor. Todos os tratamentos são iniciados e finalizados no período em que a unidade se encontra no município.

