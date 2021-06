Sincadise e Associados fazem doação para Campanha Solidarize-SE









O Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Sergipe (Sincadise) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) realizaram hoje a entrega de 20 toneladas de alimentos à campanha Solidarize-SE, organizada pelo Governo do Estado, em parceria com empresários do setor atacadista distribuidor.

Ao todo, foram entregues 1.575 cestas básicas que serão doadas a famílias sergipanas que se encontram em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia da Covid-19. “Esse ato hoje é uma ação da Confederação Nacional do Comércio e das empresas atacadistas distribuidoras do Estado de Sergipe, em apoio à campanha Solidarize-SE. Agradeço ao presidente da CNC, Dr. José Roberto Tadros, pela doação de mil cestas básicas para a campanha, que serão direcionadas para famílias sergipanas em variadas cidades do estado, levando bem-estar e segurança alimentar para a população. Ajudar a matar a fome das pessoas é ajudar a salvar vidas e esse papel social sempre será desenvolvido pelo Sincadise”, disse o presidente do sindicato, Breno França.

Ele também agradeceu a participação ativa de associados à entidade. “Agradeço também a todas as empresas atacadistas e distribuidoras associadas ao Sincadise pela doação das outras 575 cestas, entre elas a Fasouto, a Megga Atacadista e a Açaí Distribuidora”, completou.

A Campanha Solidarize-SE está em sua terceira etapa e tem o objetivo de arrecadar também materiais de higiene e limpeza, máscaras e álcool 70%. A vice-governadora do Estado, Eliane Aquino, ressaltou a importância da participação ativa do Sincadise. “A gente ter essa parceria com o Sincadise desde o ano passado é de uma fundamental importância para Sergipe, visto que esse sindicato tem tido uma relevância tanto na área de responsabilidade social, quanto um compromisso com o Estado. Em nome do Governo de Sergipe, eu quero agradecer demais ao Sincadise, à CNC e todos os empresários que têm nos ajudado a matar a fome e amenizar esse momento tão difícil na vida de muitos sergipanos”, comentou.

A entrega de uma parte das cestas foi feita na sede do Lojão Fasouto, no Centro Comercial de Aracaju. O empresário, diretor do Sincadise e vice-presidente da ABAD, Juliano César Souto, destacou a importância da realização da campanha. “Essa é uma iniciativa que ameniza as consequências da crise, porque temos o fator das vidas humanas que estão sendo perdidas e, também, o sofrimento daqueles indivíduos que perderam seus empregos e tiveram suas atividades paralisadas. Portanto, iniciativas como essa, o Lojão Fasouto tem que apoiar e contribuir de maneira que a gente possa ajudar. Nossa empresa carrega no seu bojo a responsabilidade social e temos um compromisso para ajudar as famílias sergipanas que mais sofrem, em momentos como esse de pandemia”, disse Juliano César.

O vice-presidente da Fecomércio, Hugo Lima França, que estava representando o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destacou a importância da ação. “É uma campanha muito importante para o momento que nós estamos vivendo. O Sincadise, juntamente com a CNC e a vice-governadora do Estado, está concedendo uma ajuda de mais de 1500 cestas básicas que, sem dúvidas, chegarão em boa hora para as pessoas mais necessitadas”, destacou Hugo França.

A distribuição de outra parte dos kits foi realizada na sede do supermercado Megga Atacadista, na zona sul da capital. Lá estava a presidente do Sindicato dos Cabeleireiros e Similares Autônomos do Estado de Sergipe (Sindicab), Rosemaria Leite. A entidade foi contemplada com 100 cestas básicas, as quais serão doadas aos profissionais da beleza que estão enfrentando dificuldades, devido ao avanço do coronavírus. O motivo da entrega das cestas foi a realização de uma campanha solidária que ela encabeçou, juntamente com a diretoria do sindicato.

“Para mim, como representante dos profissionais da beleza, é muito gratificante saber que nessa pandemia, existem pessoas que têm um coração solidário, para poder ajudar outros indivíduos e, principalmente, nossos profissionais da beleza. Em nome da entidade, agradeço ao Sincadise, na pessoa do presidente Breno França, aos seus associados, à Federação do Comércio, na pessoa do presidente Laércio Oliveira e à CNC”, expressou Rosemaria.

Em breve, o Sincadise e empresários doarão parte das cestas a uma comunidade da capital sergipana. Breno concluiu reiterando o convite para que todos os setores possam aderir à campanha Solidarize-se, e levar um pouco de alento para milhares de sergipanos que atravessam com muita dificuldade essa fase crítica da pandemia, que o país e o estado atravessam. “Nesse momento, qualquer tipo de doação é muito bem-vinda, para que a gente possa levar comida para a população sergipana. Por isso, aproveito para convidar os empresários de todos os setores da atividade econômica do nosso estado para participarem desta nobre ação”, completou.

Foto assessoria

Por Marcio Rocha