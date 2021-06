STERTS cobra resposta sobre vacinação para radialistas









02/06/21 - 13:31:11

O Superintendente de Comunicação do Estado, Givaldo Ricardo, recebeu na manhã desta quarta-feira, 02, a direção dos sindicatos dos radialistas, jornalistas e da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT). Na pauta da reunião a cobrança das categorias para a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de comunicação.

Em resposta a cobrança, Givaldo Ricardo garantiu que até semana que vem o Governo deve se posicionar se pronunciar oficialmente na próxima semana com relação a vacinação dos comunicadores.

Estavam presentes Alex Carvalho presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Rádio, Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS), Milton Alves, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor) e Fernando Cabral, coordenador nacional da FITERT.

Segundo o presidente do Sindicato dos Radialistas, Alex Carvalho, “houve uma recepção muito boa por parte do Governo do Estado. O superintendente de comunicação, Givaldo Ricardo, recebeu os sindicalistas e se comprometeu que o governador Belivaldo Chagas, até a próxima semana, vem com um posicionamento oficial sobre a vacinação de todos os profissionais de comunicação”.

Fonte: STERTS