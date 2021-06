TRT20 realiza doação de veículos para três instituições em Sergipe









02/06/21 - 13:11:40

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizou a doação de oito veículos: quatro para o Instituto Federal de Sergipe (IFS); e dois para a Universidade Federal de Sergipe (UFS); e dois para o 28º Batalhão de Caçadores do Exército (28º BC).

As entregas foram formalizadas na última quinta-feira, 27/5, pelo Coordenador de Material e Patrimônio do TRT20, Hélio Fernando Garcez de Sousa Leão; pelo Coordenador de Apoio Administrativo, Josemilson de Meneses Tavares; pelo Chefe do Setor de Registro Patrimonial, José Jenival Silva Araújo; e pelo chefe do Núcleo de Segurança Institucional, Marcos Guilherme Belchior de Araújo. Os encontros foram acompanhados por agentes de segurança do Tribunal.

Representaram as instituições: André Luis de Oliveira, chefe de transporte da Universidade Federal de Sergipe; José Matheus Diniz dos Santos, auxiliar administrativo do Instituto Federal de Sergipe; e o Major Pinheiro e o Coronel Magalhães, comandante do 28º Batalhão de Caçadores.

“Essa doação partiu da necessidade de reduzirmos a frota de viaturas do Regional, pois, com o advento da pandemia, a relação custo-benefício, no tocante à manutenção dos veículos, não justifica mantê-los incorporados ao nosso patrimônio. Quanto à escolha das instituições, levamos em consideração suas atividades diárias e os serviços prestados à sociedade”, destacou o servidor José Jenival Silva Araújo, da Coordenadoria de Material e Patrimônio.

