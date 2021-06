UNICEF, EM REUNIÃO VIRTUAL COM BELIVALDO, DEFENDE RETORNO DE AULAS PRESENCIAS

A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef), Florence Bauer, reuniu-se nesta quarta-feira (02), virtualmente, com o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino, e o secretário de Estado da Educação, Josué Modesto dos Passos, para pedir aos dirigentes da Educação Estadual o retorno das aulas presenciais de imediato.

Ela defende que um longo tempo de fechamento da maioria das escolas e o isolamento social impactam profundamente a aprendizagem, a saúde mental e a proteção de crianças e adolescentes. A secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes, também participou da reunião.

Florence Bauer disse ser sabedora que muitas famílias, muitos professores e outros profissionais de educação estão preocupados com o risco de contaminação com o coronavírus nas escolas. O Unicef compartilha dessa preocupação. No entanto, a experiência em muitos países demonstra que a reabertura das escolas não causou um aumento das infecções.

Bauer destacou, também, os esforços que os governadores têm feito para organizar atividades remotas na garantia da continuidade das aprendizagens. Porém, segundo ela, milhões de crianças e adolescentes não foram alcançados e perderam o vínculo com a escola, correndo o risco de abandono definitivo da escola, gerando desigualdades e impactando em toda uma geração.