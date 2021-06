UNINASSAU entrega certificados a participantes de gincana ambiental









O evento aconteceu em São Cristóvão e envolveu população e escolas municipais

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, em parceria com a Prefeitura de São Cristóvão, participou da entrega de certificados aos alunos que participaram da 1º da Gincana Ambiental da cidade. O evento, que reuniu diversas escolas do Município no Paço Municipal, oportunizou a divulgação da arte, cultura e tecnologia, além de ter proporcionado um momento de reflexão sobre a importância de preservação do meio ambiente.

O coordenador de Administração e Ciências Contábeis da UNINASSAU, Paulo Sérgio Melo Santos, participou da entrega. Ele disse que a gincana faz parte das ações pela Semana do Meio Ambiente que envolveu diversas atividades no Município. “A nossa intenção foi difundir principalmente cultura e educação, juntamente com as secretarias municipais, e despertar na sociedade são-cristovense o interesse pela questão ambiental”, ressaltou o professor Paulo Sérgio.

O secretário do Meio Ambiente, da Agricultura e Pesca, do município, Edmilson Brito, observou que a gincana foi de grande importância e agradeceu a participação e parceria da UNINASSAU. Ele atentou que “foi de grande valia levar até as pessoas a orientação a respeito das questões ligadas a sustentabilidade, lembrando que o momento foi expressivo para os estudantes e para toda a sociedade de São Cristóvão”.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito, Paulo Júnior, secretários municipais e diretores das escolas que participaram da gincana ambiental.

