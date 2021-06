Valdevan busca liberação de recurso para construção de Creche em Itabaiana









02/06/21 - 10:14:17

Em Brasília, o deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) esteve em audiência na última terça-feira, 1º, com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte. Na ocasião, o parlamentar buscou informações sobre uma emenda de 2020 destinada para Itabaiana, que visa à construção de uma creche para o Povoado Queimadas, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância Tipo 2. A emenda tem um orçamento de R$ 1,5 milhão.

Segundo o deputado Valdevan, a creche a ser implantada no município serrano, tem capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino) ou 94 crianças em período integral. “Buscamos a liberação dos recursos para que a prefeitura comece o quanto antes a construção, que deverá atender a demanda do Povoado Queimadas, um dos mais importantes de Itabaiana”, disse Noventa que estava acompanhado do representante da Prefeitura, nesta audiência, Alberto Cerqueira.

O presidente do FNDE, Marcelo Ponte, recebeu as demandas apresentadas e dará um retorno sobre essa obra que mudará a realidade da Educação na região. “Essa é uma garantia de acesso de crianças de 0 a 5 anos a creche e pré-escola, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede local”, completou Valdevan Noventa.

Emendas para Itabaiana – O deputado Valdevan Noventa, solicitou até o presente momento para o município R$ 9,4 milhões, destes já foram liberados para a gestão municipal R$ 2 milhões. As emendas compreendem uma máquina patrol, custeio para Atenção Básica e Especializada de Saúde e uma priorização – emenda de bancada – para construção de um Centro de Imagem, orçado em R$ 4 milhões.

Por Humberto Jr.