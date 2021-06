Vereador Cícero do Santa Maria recebe projeto de reconstrução da UBS Elisabeth Pita









02/06/21 - 13:37:31

Na tarde de ontem, terça-feira, 1 de Junho, o Vereador Cícero do Santa Maria esteve com demais membros da Comissão de Saúde da Câmara de vereadores, na Unidade Básica de Saúde Elisabth Pita. Dessa vez, as notícias foram boas para o vereador, e principalmente para a comunidade do Santa Maria.

Após a solicitação do Conselho de saúde pela visita do vereador, e as cobranças feitas por ele, e pelos membros da comissão, algumas soluções foram apresentadas.

O médico que faltava para completar o quadro estará atendendo a partir da próxima semana, a farmácia voltou a funcionar, o dentista já está definitivo. Uma vitória do parlamento, do Vereador Cícero e principalmente do povo do Santa Maria. Mas, a melhor notícia chegou um pouco depois; Foi entregue ao vereador, o projeto da reconstrução do Posto de Saúde Elisabeth Pita, totalmente aprovado pelos órgãos, esperando a assinatura da Emurb e a devida licitação para início da obra. Essa era uma cobrança do Cícero do Santa Maria, mesmo antes do início do seu mandato.

Estiveram no local: Adriano- presidente do conselho de saúde, Kamila- coordenadora de atenção básica da Prefeitura, Carla- arquiteta da prefeitura, Fabíola – diretora da UBS.

Fonte e foto assessoria