Vereadores de Aracaju discutem implantação da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência









02/06/21 - 13:19:04

Com o objetivo de conhecer iniciativas que vêm dando certo em outras capitais do país, foi realizado, ontem, 1º, de maneira virtual, um encontro entre parlamentares de Aracaju e a presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara de Florianópolis – SC, a vereadora Maryanne Mattos (PL). A iniciativa, organizada pelo vereador e segundo secretário da Casa Legislativa de Aracaju, Sargento Byron (Republicanos), contou com a participação do vereador Breno Garibaldi (Democratas), e da assessoria do vereador Cícero do Santa Maria (Pode).

A reunião faz parte de uma série de ações que Byron vem realizando com o propósito de mostrar a importância da instalação da Frente Parlamentar na capital sergipana. Em Florianópolis, a associação de parlamentares vem travando uma verdadeira luta para tornar a capital catarinense cada vez mais inclusiva e acessível a todos os cidadãos.

O intercâmbio, segundo Byron, foi muito rico e serviu como um incentivo para que os parlamentares corram atrás da implantação da Frente. “Estamos falando de uma associação que vai ser responsável por fomentar o debate sobre as questões voltadas aos direitos das pessoas com deficiência e, principalmente, lutar por uma Aracaju mais acessível em todos os sentidos. As pessoas com deficiência enfrentam problemas crônicos. Recentemente, por exemplo, foi inaugurada uma obra com problemas relacionados à adesão das normas técnicas voltadas à acessibilidade. Não podemos deixar que uma cidade que segue o caminho da modernidade, da inovação, continue com esses tipos de situações. As pessoas com deficiência precisam ser vistas, protagonistas, e é uma obrigação do Estado promover todos os seus direitos”, destacou o sargento.

O vereador Breno Garibaldi, que também se juntou à causa, avaliou o encontro como muito positivo. “Parabenizo o colega vereador Byron por ter organizado essa reunião. Foi um intercâmbio de experiências muito importante com a vereadora de Florianópolis, Maryanne Mattos, que nos deu várias ideias para termos uma Aracaju mais inclusiva”, avaliou.

A vereadora Maryanne Mattos, que compartilhou as suas experiências com os parlamentares aracajuanos, colocou-se à disposição para novas trocas e para contribuir com o processo de implantação da Frente na capital sergipana. “Foi um prazer conversar com os vereadores, e trocarmos boas práticas políticas. Nosso primeiro encontro, que espero que seja o primeiro de muitos outros, foi muito bacana. Que venham outras oportunidades pra gente poder fazer essa troca entre as Câmaras de Florianópolis e Aracaju, contribuindo com a boa política Brasil afora”, disse.

Por Pábulo Henrique, assessor de imprensa